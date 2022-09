Ist ein Klimastreik im Krieg unverschämt? Wir dürfen darüber wütend sein, handeln müssen wir trotzdem

Was erlauben die sich! Mitten in der Zeitenwende mit Krieg und schweren wirtschaftlichen wie sozialen Folgen gehen junge Menschen der Klimabewegung auf die Straße. Fridays for Future und andere Klimagruppen haben weltweit und auch in vielen deutschen Städten zum großen Klimastreik am heutigen Freitag aufgerufen. Es gibt Menschen, die das für unverschämt halten, die sagen, man müsse sich jetzt mit der Realität beschäftigen, nicht mit Dingen, die in ferner Zukunft liegen oder womöglich nie eintreten.

Dieses Denken basiert auf Gefühlen wie Angst und Überforderung. Wie viele Krisen soll man gleichzeitig lösen? Kleben sich Klimaktivist:innen in Museen, an Straßen oder Pipelines fest, werden wir wütend, aggressiv, ängstlich oder sind beschämt. Wir denken: Wir haben doch schon genug zu tun, das können wir jetzt nicht auch noch brauchen! Diese Gefühle sind in Ordnung. Jeder fühlt das, was er in sich trägt. Das heißt nicht, dass man diese Gefühle nicht hinterfragen sollte; es heißt nicht, dass ziviler Ungehorsam nicht richtig und notwendig ist.

Evolutionsbiologisch sind wir darauf trainiert, Dinge zu lösen, die unmittelbar vor uns liegen, denn sie ängstigen uns mehr als das, was noch kommen mag. Jedes Handeln, selbst Streiten, hilft, sich zu beruhigen. Oft handeln wir aber nicht sehr klug oder zukunftsbezogen.

Extreme Wettereignisse werden zunehmen, darin sind sich die Klimaforscher einig. Darunter auch mehr Waldbrände aufgrund extremer Hitze und Trockenheit, wie hier 2017 in Portugal. Damals starben mehr als 80 Menschen durch die Feuer, viele weitere starben an den Folgen der Hitze. Auch in Deutschland ist 2018 nach dem extrem heißen Sommer die Sterblichkeitsrate gestiegen. Gerade ältere Menschen werden große Probleme bekommen. © AFP / Patricia de Melo Moreira

Faktisch betrachtet, sagen Ökonomen, werden wir die Probleme Krieg, Corona, hohe Gas- und Lebenshaltungskosten kurz- bis mittelfristig lösen. Die Klimakrise dagegen bleibt und verschärft sich. Im Global Risk Report 2022 vom World Ökonomic Forum werden die Risiken der Welt bewertet nach Wahrscheinlichkeit und Gefährlichkeit: An erster Stelle bei den wahrscheinlichen Risiken steht die Klimakrise. Noch ist sie nach Angaben der Analysten nicht die gefährlichste, das wären Massenvernichtungswaffen.

Die Forscher weisen darauf hin, dass es schwierig ist, Zukunftsmodelle für die Klima-Katastrophe zu errechnen, weil man nichts Vergleichbares hat, auf das die Modelle gestützt werden können. Deshalb haben Klimaforscher kürzlich Politik und Weltklimarat aufgefordert, mehr in Katastrophenszenarien zu denken. Denn sie werden wahrscheinlicher.

Das Emotionale ist immer mit dem Faktischen verbunden. Die Klimaaktivist:innen haben nicht nur moralische Motive, sondern sehen ein konkretes Versagen der Politik. Ein Beispiel ist Recht, an das sich die Bundesregierung selbst nicht hält. Da wären etwa die Regelungen der Emissionsbudgets, die im Klimagesetz der Bundesregierung niedergeschrieben sind: Alle Fachministerien müssen sich daran halten, um die selbst gesteckten Ziele der CO2-Reduzierung einzuhalten.

Der Verkehrssektor etwa hat 2021 den vorgegebenen Emissionsausstoß überschritten. Laut Gesetz muss dann ein Sofortprogramm gegensteuern, doch das, was der Bundesverkehrsminister darin aufgeschrieben hat, wurde vom dafür eingerichteten Expertenrat als unzureichend zurückgewiesen. Jetzt sieht sich das Ministerium mit einer Klage konfrontiert, in der das Ministerium aufgefordert wird, die Einhaltung der im Klimaschutzgesetz genannten Jahresemissionsmengen für 2023 bis 2030 sicherzustellen.

2,8 Grad wird die Welt in Zukunft durchschnittlich wärmer. Das hat schwerwiegende Folgen.

Wer gegen das eigene Gesetz verstößt, muss sich nicht wundern, wenn ihm nicht mehr geglaubt wird. Deutschland wird wohl sein Emissionsbudget, das uns noch zur Verfügung steht, um die Pariser Klimaziele von 2015 zu erreichen, schon 2028 erschöpft haben. Klimaneutralität bis 2045 wäre dann sehr unrealistisch.

Paris hatte sich zum Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf 1,5 bis 2 Grad zu deckeln. Jetzt marschieren wir auf eine 2,8 Grad wärmere Welt zu. Das bedeutet, dass 2050 weite Teile der Erde nicht mehr bewohnbar sein werden. Es ist richtig, dass wir warm über den Winter kommen müssen und dürfen. Wir dürfen ihn uns nur nicht mit einem Handeln erkaufen, das extreme Hitzeperioden der Zukunft ermöglicht. Darin besteht die Angst, die die Jugend auf die Straße treibt.

