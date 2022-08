„Der Rundfunkrat ist eines der beiden Kontrollorgane des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Berlin-Brandenburg. Er überwacht die Einhaltung des im RBB-Staatsvertrag festgelegten Auftrages und berät die Intendantin in allgemeinen Angebotsangelegenheiten“, heißt es zu den Aufgaben der 30-köpfigen Einrichtung.

Das vornehmste Recht des Rates ist die Wahl eines neuen Intendanten oder einer neuen Intendantin – die schwierigste Pflicht die Abwahl. Und genau darum geht es womöglich am Montag, wenn das Gremium erneut zu einer Sondersitzung über die Affäre RBB, die inzwischen zum Fall Schlesinger geworden ist, zu reden. Die Frage ist, in welche Richtung sich die Sitzung entwickeln wird: Aussprache oder gleich Abwahl? Denn inzwischen sind neue Vorwürfe gegen RBB-Intendantin Schlesinger bekannt geworden.

Die Sitzung des Rundfunkrates am Montag ist bereits das zweite außerordentliche Treffen nach Aufkommen der Vorwürfe gegen die RBB-Spitze. Mehrere Mitglieder des Rates haben darauf gedrungen, teilte Friederike von Kirchbach, die Vorsitzende des Gremiums mit. Die Sitzung ist nicht-öffentlich, da es um eine Personalfrage geht.

„Wegen des anhaltenden Drucks auf Intendantin Schlesinger an der RBB-Spitze auch nach dem Rückzug von der ARD-Spitze müssen wir uns darüber verständigen, ob das Vertrauen des Rats in Schlesinger als RBB-Chefin weiterhin gegeben ist“, begründete von Kirchbach die kurzfristige Einberufung des Gremiums. Bei dem Treffen soll die Intendantin auch selbst befragt werden.

Am Wochenende dürften ein paar neue Fragen hinzugekommen sein: Die Springer-Publikation „Business Insider“, die die RBB-Affäre ins Rollen gebracht hatte, legte mit einem neuen Bericht nach. Unter Verweis auf durchgestochene Informationen schreibt das Portal, dass die Intendantin neben ihrem um 16 Prozent auf 303.000 Euro erhöhten Gehalt im Jahr 2021 noch einen fünfstelligen Bonus als „variablen Gehaltsanteil“ erhalten habe.

Aussprache oder gleich Abwahl, der Rat muss entscheiden

Das sei nicht die einzige Extra-Zuwendung, die Patricia Schlesinger erhalten haben soll: Da der RBB ihr die private Nutzung von Dienstwagen – und den beiden Chauffeuren – zugebilligt hat, muss sie den geldwerten Vorteil versteuern. Laut RBB erfolge die Versteuerung über „Bestandteile der Vergütung“. Dies würde bedeuten: Der Sender übernimmt auch diese Kosten.

Zudem will „Business Insider“ herausgefunden haben, dass Schlesingers Ehemann Gerhard Spörl den Dienstwagen auch für eigene Geschäftsfahrten – unter anderem zur Messe Berlin – genutzt hat. Spörl hatte auf Vermittlung von RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf einen hoch dotierten Beraterauftrag für ein Mediencoaching von Messechef Martin Ecknig erhalten.

Seit der ersten Sondersitzung, auf der Schlesinger und Wolf einerseits alle Vorwürfe zurückgewiesen und umfassende Aufklärung versprochen hatten – hat sich nicht nur Schlesingers Rückzug von der ARD-Spitze ereignet. Es hatte auch vor dem Bericht von „Business Insider“ weitere neue Anschuldigungen gegeben – wie den Geheimvertrag für den Audi-A8-Luxusdienstwagen und möglicherweise erheblich höhere Kosten für den Medienhaus-Bau.

Aus der Politik wurden nach Donnerstag bereits mehrfache Rufe laut, die nach dem Rücktritt vom ARD-Vorsitz auch das Ende der RBB-Intendanz von Patricia Schlesinger forderten. Die Parteizugehörigkeit war dabei nicht allein ausschlaggebend.

Petra Budke von den Brandenburger Grünen trat unumwunden für den Rücktritt Schlesingers als RBB-Intendantin aus, „um weiteren Schaden vom RBB abzuwenden!“. Für ihre Berliner Parteikollegin Antje Kapek war hingegen „wahrscheinlich der Moment erreicht, in der die Gremien des RBB zu einer Bewertung kommen müssen“.

Anders als Budke sitzt Kapek im Rundfunkrat und ist mit ihrer zurückhaltenden Haltung nicht allein. „Schlesinger braucht eine klare Ansage, dass Schluss sein muss mit der Salami-Taktik. Sie muss die Namen der Teilnehmer an den Abendessen nennen. Für einen Rücktritt sehe ich die Zeit aber noch nicht gekommen“, sagte ein anderes Ratsmitglied dem Tagesspiegel.

Rundfunkrat übt selten Kritik

Die Einladung zur Rundfunkratssitzung stammt von Freitag, der Bericht von „Business Insider“ von Sonntag, „Bild“ soll dem Vernehmen nach eine weitere Schlesinger-Story vorbereiten, in der es unter anderem um die Einrichtung des Intendantinnenbüros gehen könnte.

Die Einladung zur Rundfunkratssitzung hätte indes nicht kurzfristiger erfolgen können, drei Tage sind laut Satzung die Untergrenze. Um beschlussfähig zu sein, müssen mindestens die Hälfte der Ratsmitglieder anwesend sein – wobei es reicht, zugeschaltet zu sein.

In den zurückliegenden Jahren ist der Rundfunkrat nicht dadurch aufgefallen, dass er mit den Intendantinnen hart ins Gericht gegangen wäre – trotz unverändert schlechter TV-Quote und einer Unzufriedenheit in der Belegschaft, die ungeahnte Höhen erreicht hat. Am Montag wird sich zeigen, was von dem immens großen Vertrauensvorschuss übrig ist.