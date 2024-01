Vaseline, Wimpernzange, Schnullerkette Welche Luxusgegenstände die IBES-Stars mit ins Dschungelcamp nehmen

Am 19. Januar flimmert die RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ (kurz: IBES) bereits zum 17. Mal über die heimischen Bildschirme.

Dabei werden zwölf mehr oder minder bekannte Promis in den australischen Busch geschickt, wo sie Ekelprüfungen absolvieren und in bester „Herr der Fliegen“-Manier irgendwie überleben müssen. Täglich können Zuschauer und Zuschauerinnen der Crème de la Crème des deutschen Trash-TV bei ihren Abenteuern im Dschungelcamp zusehen.

Um sich den schnöden Camp-Alltag zwischen den täglichen Bohnen-Rationen, Prüfungen und allabendlichen Zickereien am Lagerfeuer etwas zu erleichtern, dürfen die IBES-Stars auch in diesem Jahr wieder jeweils zwei Luxusgegenstände mit in den Dschungel nehmen.

Dschungelcamp-Kandidatin Cora Schumacher kurz vor ihrem Abflug nach Australien am 9. Januar 2024 in Frankfurt am Main. © IMAGO/STAR-MEDIA

Wir verraten, auf welche Annehmlichkeiten die VIPs nicht verzichten wollen, welches Luxusgut am häufigsten ausgewählt wird und was die Dschungelprominenz im Kulturbeutel mitnimmt.

Welche Luxusgegenstände nehmen die Dschungelcamp-Stars mit? Heinz Hoenig: Schnullerkette und Kissen

Schnullerkette und Kissen Cora Schumacher: Kuscheltier und Talisman

Kuscheltier und Talisman Twenty4Tim: Henna-Creme und Kissen

Henna-Creme und Kissen Lucy Diakovska: Ohrstöpsel und Kissen

Ohrstöpsel und Kissen Fabio Knez: Badeschlappen und Haarbürste

Badeschlappen und Haarbürste Leyla Lahouar: Lipgloss und Kissen

Lipgloss und Kissen David Odonkor: Zwei Armbänder

Zwei Armbänder Anya Elsner: Wimpernzange und Kissen

Wimpernzange und Kissen Felix von Jascheroff: Ohrstöpsel und Kissen

Ohrstöpsel und Kissen Kim Virginia: Vaseline und Haarbürste

Vaseline und Haarbürste Mike Heiter: Haarreif und Kissen

Haarreif und Kissen Sarah Kern: Fächer und Haarbürste

Nicht ohne meine Ohrstöpsel. Dschungelcamp-Kandidatin Lucy Diakovska kurz vor ihrer Abreise am Flughafen Frankfurt am 11. Januar 2024. © IMAGO/STAR-MEDIA

Wenig überraschend: Auch in der 17. Dschungelcamp-Staffel werden wieder auffällig viele Haarbürsten, Kissen und mitunter Ohrstöpsel gegen die schnarchende Nachbarschaft mit ins Camp genommen. Das Rennen unter den beliebtesten Luxusgegenständen macht in diesem Jahr: das Kopfkissen.

Immerhin sieben IBES-Stars wollen nicht auf eine weiche Kopfunterlage verzichten. Dschungelcamp-Kandidatin Cora Schumacher setzt hingegen auf ein Kuscheltier, das (je nach Größe) allerdings auch als Kopfkissen dienen könnte.

7 der insgesamt zwölf Promis nehmen als Luxusgegenstand ein Kissen mit ins Dschungelcamp.

Lediglich die beiden Reality-Stars Fabio Knez und Kim Virginia sowie Fußball-Legende David Odonkor und Mode-Designerin Sarah Kern verzichten ganz auf das gemütliche Luxusgut.

Persönliche Luxusgegenstände im Dschungelcamp

Für Gesprächsstoff dürften wohl die Premiumgegenstände einiger anderer Promis sorgen. So nimmt Schauspieler Heinz Hoenig beispielsweise eine Schnullerkette mit, die sicherlich einige Fragen aufwerfen dürfte. David Odonkor will lediglich zwei Armbänder am Mann haben. Und Cora Schumacher will einen Talisman mitnehmen.

Flugticket und Reisepass parat? Dschungelcamp-Kandidat David Odonkor kurz vor seinem Abflug nach Australien am 10. Januar 2024 in Frankfurt. © IMAGO/Gartner

Was haben die IBES-Stars im Kulturbeutel?

Auch der Bereich Hygiene und Beauty spielt bei den diesjährigen Luxusgegenständen wieder eine zentrale Rolle. Drei Promis wollen nicht auf ihre Haarbürste verzichten: die beiden Reality-Stars Fabio Knez und Kim Virginia sowie die Designerin Sarah Kern.

Der überzeugte Trash-TV-Wiederholungstäter Mike Heiter will hingegen seinen Haarreif mit ins Dschungelcamp nehmen.

Model Anya Elsner will sich offenbar auch im Dschungel von ihrer Schokoladenseite präsentieren und bringt eine Wimpernzange mit. Influencer Twenty4Tim wählt als Luxusgegenstand eine Henna-Creme aus, dank derer sich Haare natürlich und vor allem schonend färben lassen.

Kim Virginia setzt hingegen auf einen Allrounder: Vaseline findet nicht nur als Haut- und Lippenpflege Verwendung, sondern kann auch für Lederimprägnierungen, als Holzmöbelpolitur oder sogar Gleitmittel verwendet werden. Stellt sich nur die Frage, was davon im Dschungel benötigt wird.