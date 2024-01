Dschungelcamp 2024 Start und Sendetermine der 17. IBES-Staffel

Seit nunmehr 20 Jahren flimmert die Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (kurz: IBES) über die deutschen Mattscheiben und begeistert (oder quält) die hiesige TV-Zuschauerschaft.

Auch 2024 schickt RTL wieder zwölf Stars in den Osten Australiens, wo sie unter den wachsamen Augen zahlreicher Kameras und Zuschauer im „wilden“ Dschungel überleben müssen – auch wenn die Wildnis in diesem Fall nur wenige Kilometer von der Metropole Gold Coast, der sechstgrößten Stadt Australiens mit knapp 600.000 Einwohnern, entfernt liegt.

Unter den zwölf mehr oder minder bekannten Dschungelcamp-Promis sind in diesem Jahr Schauspieler-Urgestein Heinz Hoenig (bekannt aus „Das Boot“), Deutschlands Ex-Nationalspieler David Odonkor oder Sängerin Lucy Diakovska (bekannt von den „No Angels“). Wer den Stars beim täglichen Leiden, Lachen und Lästern zusehen will, erfährt hier die Sendetermine 2024.

Dschungelcamp: Start der 17. Staffel

Starttermin: Wann startet das Dschungelcamp 2024? Am 19. Januar 2024 (Freitag) um 20:15 Uhr auf RTL.

Wie in jedem Jahr (Ausnahme: Staffel 2) wird das TV-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ im ersten Quartal des Jahres ausgestrahlt. Der Starttermin der Staffel liegt meist im Januar, spätestens Anfang Februar. In diesem Jahr startet die 17. Staffel Dschungelcamp mit einer dreistündigen Liveshow am 19. Januar 2024 um 20:15 Uhr auf RTL und via Livestream auf RTL +.

Dschungelcamp 2024: Die Sendetermine

Folge 1: 19. Januar 2024 (Freitag), um 20:15 Uhr

Folge 2: 20. Januar 2024 (Samstag), um 20:15 Uhr

Folge 3: 21. Januar 2024 (Sonntag), um 20:15 Uhr

Folge 4: 22. Januar 2024 (Montag), um 22:15 Uhr

Folge 5: 23. Januar 2024 (Dienstag), um 22:15 Uhr

Folge 6: 24. Januar 2024 (Mittwoch), um 22:15 Uhr

Folge 7: 25. Januar 2024 (Donnerstag), um 22:15 Uhr

Folge 8: 26. Januar 2024 (Freitag), um 22:15 Uhr

Folge 9: 27. Januar 2024 (Samstag), um 22:15 Uhr

Folge 10: 28. Januar 2024 (Sonntag), um 20:15 Uhr

Folge 11: 29. Januar 2024 (Montag), um 22:15 Uhr

Folge 12: 30. Januar 2024 (Dienstag), um 22:15 Uhr

Folge 13: 31. Januar 2024 (Mittwoch), um 22:15 Uhr

Folge 14: 1. Februar 2024 (Donnerstag), um 22:15 Uhr

Folge 15: 2. Februar 2024 (Freitag), um 22:15 Uhr

Folge 16: 3. Februar 2024 (Samstag), um 22:15 Uhr

Final-Countdown: 4. Februar 2024 (Sonntag), um 20:15 Uhr

Finale: 4. Februar 2024 (Sonntag), um 22:15 Uhr

Das große Wiedersehen: 5. Februar 2024 (Montag), um 20:15 Uhr

Das Nachspiel: 18. Februar 2024 (Sonntag), um 20:15 Uhr

Die einzelnen Folgen der 17. Staffel Dschungelcamp werden vom 19. Januar bis zum 4. Februar 2024 (Finale) ausgestrahlt.

Immer direkt im Anschluss an die Sendung überträgt RTL live aus Köln „Die Stunde danach“, in der des Deutschen liebste Dragqueen Olivia Jones und Moderatorin Angela Finger-Erben zusammen mit Gästen die Geschehnisse des Tages kommentieren und sich durch den neuesten Dschungel-Tratsch arbeiten.

In der Liveshow „Gnadenlose Wochenbilanz“ am 25. Januar 2024 (Donnerstag) um 20:15 Uhr blicken Jones und Finger-Erben auf die Highlights der ersten IBES-Woche und besprechen die Dschungelprüfungen, Camp-Zickereien und Skandälchen mit unterschiedlichsten Gästen.

In diesem Jahr soll es außerdem erstmals zu einem Gipfeltreffen der Dschungelkönige und -königinnen kommen. In der Sendung „Das Geheimnis der Dschungelkrone“ am 1. Februar 2024 (Donnerstag) um 20:15 Uhr diskutieren die ehemaligen Busch-Monarchen außer Dienst, was es braucht, um die heißbegehrte Palmwedel-Krone zu ergattern.

Das Dschungelcamp-Finale 2024

Wann läuft das Dschungelcamp-Finale 2024? Am 4. Februar 2024 (Sonntag) um 22:15 Uhr auf RTL.

Schafften es 2023 nicht auf den Thron: Model Tessa Bergmeier und Sänger Cosimo Citiolo nach ihrer Dschungelprüfung an Tag drei von IBES. © picture alliance/dpa/RTL

Das diesjährige Finale wird am Sonntag, dem 4. Februar 2024, um 22:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Bereits um 20:15 Uhr laden Olivia Jones und Angela Finger-Erben prominente Gäste zum großen Countdown-Finale ins RTL-Studio ein.

Das „Große Wiedersehen“ aller Dschungelcamp-Kandidaten und -Kandidatinnen läuft bereits einen Tag später, am 5. Februar 2024 (Montag) ab 20:15 Uhr. Fast zwei Wochen später, am 18. Februar 2024 (Sonntag) um 20:15 Uhr gehen Sonja Zietlow und Jan Köppen in der Sendung „Das Nachspiel“ der Frage nach, wie es den Dschungelcamp-Promis nach ihrer IBES-Teilnahme ergangen ist.

Dschungelcamp 2024: Das sind die Spielregeln

Das Prinzip bleibt auch 2024 das alte: Die Promis werden in Dschungelprüfungen geschickt, wo sie je nach RTL-Gusto wahlweise Riesenmaden verspeisen, Buschschweinsperma-Cocktails trinken, durch Spinnennetze kriechen oder stinkende Schleimduschen überstehen müssen.

5 Zigaretten werden den Rauchern und Raucherinnen im Camp täglich zugestanden.

Wer bei diesen Ekelprüfungen genügend Sterne einsammelt, sichert den Camp-Bewohnern und -Bewohnerinnen zusätzliche Essensrationen, denn als tägliche Basisverkostung wird je Promi nur eine kleine Portion Reis mit Bohnen gereicht. Fühlt sich ein Star der Ekelprüfung nicht gewachsen, dann darf ebenjene mit dem Ausruf „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ beendet werden.

Sorgte für Aufsehen: In der letzten Staffel brach Transgender-Influencerin Jolina Mennen beim Verspeisen einer „Kuh-Nase“ in Tränen aus, schaffte die Dschungelprüfung aber letztlich. © picture alliance/dpa/RTL

Letztlich entscheiden aber nicht die Prüfungen darüber, wer sich am Ende Dschungelkönig oder Dschungelkönigin nennen darf, sondern die Zuschauerschaft. Am Ende des Tages wählt das Publikum via Telefon einen Star aus, der das Camp verlassen muss.

Die Dschungelprüfungen und das TV-Format gelten nicht nur in puncto Ekelfaktor als umstritten. Seit Jahren klagt beispielsweise die Tierschutzorganisation PETA an, dass bei den Prüfungen lebendige Tiere wie Wasserspinnen, Riesenmaden und Skorpione verspeist werden. Auch der Verzehr von Krokodil- oder Kängurupenissen, Kamelblut oder gebackener Tarantel wird scharf kritisiert.

Verschiedene Online-Petitionen und Kampagnen forderten bereits ein Ende der Tierqualen im TV-Format Dschungelcamp. Der Sender reagierte zumindest auf einige der Vorwürfe: Wie das Magazin „Stern“ berichtet, entschloss sich RTL bereits ab der 14. Staffel IBES im Januar 2020 dazu, auf den Verzehr lebender Tiere zu verzichten.