Kenner sind sich einig An der Mosel soll für Harry Potter gedreht worden sein

Bernkastel-Kues, eine kleine Stadt an der Mosel, bereitet sich darauf vor, weltberühmt zu werden. Denn Harry-Potter-Fans glauben, dass ein kleines Spitzenhäuschen aus dem etwa 7000-Einwohner-Ort in einer der Verfilmungen der Harry-Potter-Bücher auftaucht. Das berichtet die „Rhein-Zeitung“.

In „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ suchen die Zauberschüler und Freunde Harry, Ron und Hermine Horkruxe, Teile von Lord Voldemorts Seele, um sie zu zerstören. Ein Horkrux hängt in Form eines Medaillons an Harrys Hals. Nimmt er es in die Hand, so dringt er in Voldemorts Gedanken ein und reist zu der Unterkunft von Zauberstabmacher Mykew Gregorowitsch.

Und jener Gregorowitsch hält sich in einem gedrungenen, hohen Fachwerkhaus mit zwei schmalen Fenstern an der Frontseite auf. Fans und Kenner der Stadt sehen darin eindeutig das 1416 erbaute Spitzenhäuschen in der Altstadt von Bernkastel-Kues.

Auch das Gebälk mit der Musterung, der Kellereingang und ein rundes Schild sollen identisch sein, ebenso wie das Pflaster der Straße davor.

Im Abspann des Films gilt ein Dank allerdings Rothenburg ob der Tauber – liegt eine Verwechslung vor? Denn die Kenner meinen, in Rothenburg ob der Tauber stünde dieses Haus definitiv nicht.

Doch weder der Bürgermeister Wolfgang Port noch der Leiter der Tourist-Information, Jörg Lautwein, erinnern sich dem Bericht zufolge an Dreharbeiten zu dem Film, der vor 14 Jahren erschienen ist.

Dennoch überlege die Stadt nun, welche Möglichkeiten sie hätte, um diese magische Entdeckung zu vermarkten. Offen bleibt auch die Frage, warum die Entdeckung erst jetzt publik wurde.