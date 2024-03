Polizei fahndet nach Täter in Bielefeld Getöteter Mann ist offenbar Ex-Profiboxer Nimani

Nach den tödlichen Schüssen in der Fußgängerzone von Bielefeld dauert die Suche nach den Tätern laut Angaben der Polizei an. „Da gibt es im Moment noch nichts Neues“, sagte eine Sprecherin am Montagmorgen. Die Suche nach Tätern laufe weiter.

Die Schüsse waren am Samstagabend mitten in der Fußgängerzone von Bielefeld gefallen. Das Opfer soll übereinstimmenden Berichten zufolge der ehemalige Box-Profi Besar Nimani sein. Unter Verweis auf Persönlichkeitsrechte wurde von den Ermittlern allerdings kein Name genannt.

Nach offiziellen Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen 38-jährigen Bielefelder mit kosovarischer Staatsangehörigkeit.

Bruder spricht von „getötetem Besar Nimani“

Besar Nimanis Bruder Berat hatte allerdings bereits am Samstag die Identität des Toten bestätigt. Sein Bruder sei „in Bielefeld getötet“ worden, schrieb er auf Facebook.

Auch Nimanis ehemaliger Box-Weggefährte Marco Huck geht vom Tod des ehemaligen IBF-Europa-Champions im Halb-Mittelgewicht aus. „Ruhe in Frieden, Besar Nimani“, schrieb der frühere WBO-Weltmeister im Cruisergewicht auf Facebook.

Am Samstag hatte sich der Mann ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge in der Innenstadt von Bielefeld aufgehalten, als die Schüsse ihn aus unmittelbarer Nähe trafen. Der Mann sei „aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch am Tatort“ gestorben, hielt der Polizeibericht später fest.

Am späten Samstagabend wurde nach Polizeiangaben zunächst eine Person festgenommen, nachdem eine Zeugenaussage eine mögliche Tatbeteiligung nahegelegt hatte. Der Tatverdacht hatte sich jedoch nicht bestätigt. Die Person wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Spezialkräfte durchsuchten demnach außerdem im Zusammenhang mit den von einer Mordkommission geführten Ermittlungen mehrere Wohnanschriften im Bielefelder Stadtgebiet. Es habe aber keine Festnahmen gegeben, hieß es. (dpa, AFP)