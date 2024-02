Rund 200.000 Euro Verkaufswert Cannabisplantage in Krefelder Wohnhaus gefunden

Die Polizei hat in einem Wohnhaus im nordrhein-westfälischen Krefeld eine Cannabisplantage mit hunderten Pflanzen entdeckt. Die Ermittler stießen in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses auf die etwa 650 Cannabispflanzen, wie die Polizei in Krefeld am Dienstag mitteilte. Der Inhaber der entsprechenden Wohnung wurde nicht angetroffen.

Eine Ernte der Pflanzen hätte den Angaben zufolge rund 20.000 Konsumeinheiten mit einem Verkaufswert von rund 200.000 Euro ergeben. Bei der Durchsuchung am vergangenen Freitag wurde neben den Pflanzen auch hochwertige Ausrüstung gefunden. Die Ermittlungen dauerten an. (AFP)