Schweinetransporter verunglückt auf A1 60 Tiere sterben

Ein Schweinetransporter ist auf der Autobahn 1 bei Osnabrück verunglückt. Der Lastwagen samt Anhänger kippte am Dienstag in Höhe der Anschlussstelle Osnabrück Nord in Fahrtrichtung Münster auf die Seite, wie die Polizei mitteilte.

Dabei wurde der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer schwer verletzt, er kam ins Krankenhaus. Der Transporter hatte 160 Schweine geladen, ein Veterinär untersuchte die Tiere. 60 Schweine waren verendet, die übrigen 100 Tiere wurden vorsichtig auf einen anderen Transporter umgeladen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die A1 wurde komplett gesperrt, die Sperrung sollte laut Polizei noch bis zum Nachmittag andauern. Die Fahrbahn müsse gereinigt, der Lastwagen mit einem Kran wieder aufgerichtet und die durch den Unfall beschädigte Betonmittelwand in Augenschein genommen werden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Unfallursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa)