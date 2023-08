Schöner lernen Alles für den Schulstart

Aller Anfang ist leicht und süß – auf jeden Fall mit einer gut gefüllten Schultüte. Schöne Erinnerungen an die Einschulung will Anna Pfeiffer mit ihren bunt gemusterten Schultüten schaffen, die sie in ihrem Charlottenburger Geschäft Hase Weiss verkauft. Pfeiffer lässt sie in einer Behindertenwerkstatt in Lichtenberg herstellen. „Die verleihen einem das Gefühl, dass Schule Spaß macht“, sagt sie.

Damit sich das für die frisch Eingeschulten nicht so schnell ändert, hat sie auch viele Utensilien für den Ranzen im Sortiment wie Hefte und Stifte. Seit fast zwanzig Jahren verkaufte sie schöne Dinge für Kinder.

Schultüten (29,90 Euro) sind ein Klassiker bei Hase Weiss. Sie sind mit bunt gemustertem, japanischem Papier bezogen. © Hase Weiss

Vieles davon hat sie selbst entworfen, wie die modularen, bunten Puppenhäuser, die man immer wieder neu zusammensetzen kann. Jetzt, kurz vor dem Start des nächsten Schuljahres, ist für sie die beste Zeit des Jahres.

Manchmal muss man auch die Füße hoch legen. Der „The World Pouf“ (159 Euro) von Ferm Living ist wie eine Weltkugel gestaltet. © fermLIVING

Vor allem die Schulsachen hat sie an ihren Kindern ausprobiert, wie Ranzen, Zeugnismappen, Turn- und Brustbeutel. Die im Handel angebotenen Produkte fand sie so scheußlich, dass Pfeiffer kurzerhand selbst welche entwarf. Ihre Mappen sind aus robuster Pappe, eingefasst mit Buchbinderleinen, innen haben sie eine kleine Tasche für das Schwimmabzeichen.

Beides braucht man als Grundschulkind. Die Brust- und Turnbeutel (17,90 und 42 Euro) von Hase Weiss sind aus robustem Möbelbezugstoff aus Baumwolle. © Hase Weiss

Ihre Kinder sind inzwischen mit der Schule fertig, die Ranzen gibt es immer noch fast unverändert. Sie sind aus Leder, mit Applikationen verziert, die sich jedes Kind aussuchen kann. Anna Pfeiffer ist daran gelegen, dass ihre Produkte lange halten. Eine Familie hat denselben Ranzen für jedes ihrer vier Kinder mit einer neuen Applikation verzieren lassen.

In diese Brotdose von Monbento (28,90 Euro), mit einem großen und zwei kleinen Behältern, passt eine ganze Mahlzeit. © Monbento

Beeilen muss man sich nicht, das Kinderzimmer in einen Arbeitsraum zu verwandeln. Gerade am Anfang machen Grundschulkinder ihre Hausaufgaben lieber am Küchen-, als am eigenen Schreibtisch.

Der Schreibtisch aus der Serie „Kids“ (1049 Euro) von Team 7 wächst bis zum Erwachsenenalter mit. Er ist aus Erlenholz, hat eine Schublade und die Platte lässt sich schräg stellen. © TEAM7

Und es lohnt sich, über zeitlos gestaltete und mitwachsende Möbel nachzudenken, die nicht nach ein paar Jahren ausgetauscht werden müssen.

Nicht nur für Schulbücher und Radiergummis - der Container Fixx (440 Euro) von Richard Lampert bringt Ordnung in den Schulalltag. © Richard Lampert

Ein gutes Beispiel ist der Schreibtisch aus massiver Erle des österreichischen Familienunternehmens Team 7 – längst ein Klassiker. Er lässt sich in der Höhe verstellen und hat eine große Tischplatte mit Schublade und Fach für Kabel.

Ebenfalls schon seit vielen Jahren hat Richard Lampert den Container Fixx im Programm, der perfekt zur kleinen Ausgabe des Eiermann-Schreibtisches passt. So ein Möbel ist eine große Investition, die sich aber oft lohnt.

Genau wie eine schöne Schreibtischlampe, die nicht nur im Kinderzimmer gut aussieht, sondern wahrscheinlich den Umzug ins erste WG-Zimmer nach dem Ende der Schulzeit mitmachen wird.