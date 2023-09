Körperlich fit für die Operation Intensives Training vor dem Eingriff reduziert das Risiko

Nach einer Operation ist eine lange Bettruhe das Schlimmste, was passieren kann. Patienten, etwa mit neuem Hüftgelenk, werden so schnell wie möglich mobilisiert und unter krankengymnastischer Kontrolle zum Laufen gebracht, um Herz und Kreislauf wieder in Gang zu bekommen. Der bettlägerige Patient verfällt dagegen schnell, Thrombosen und Embolien können lebensgefährlich werden.