Neue Ärztebefragung startet Welche Klinik in Berlin würden Sie empfehlen?

Die Krankenhäuser in Deutschland stehen derzeit im Fokus von Politik und Öffentlichkeit: Seit Monaten wird über eine große Reform der Kliniklandschaft debattiert. Dabei geht es vor allem um Fragen der Finanzierung, Bedarfsplanung und den Personalmangel.

Die Behandlungsqualität, die für die Patientinnen und Patienten die wichtigste Frage sein dürfte, aber blieb lange ausgeklammert. Ebenso wie die Ansichten der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die ihre Patienten, die eine stationäre Versorgung benötigen, an die Krankenhäuser überweisen und – wenn sie die Patienten darum bitten – auch Kliniken empfehlen. Denn durch die oft jahrzehntelange Zusammenarbeit, den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und die Rückmeldungen der überwiesenen Patienten kennen sie die Krankenhäuser sehr genau, ihre Meinung zählt also.

Seit 2005 bittet der Tagesspiegel die Ärzte um ihre Meinung

Auch für den Tagesspiegel, der seit 2005 alle zwei Jahre die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte nach den empfehlenswerten Kliniken der Stadt befragt. Die aktuelle, nunmehr neunte Auflage der Umfrage, startet heute. Rund 6000 Mediziner für Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Dermatologie, Gynäkologie, HNO, Kinderheilkunde, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Urologie und Psychiatrie wurden angeschrieben und eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen.

Wir bitten diese Medizinerinnen und Mediziner sozusagen um ihre Schwarmintelligenz, um den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Orientierung für ihre Klinikwahl für insgesamt knapp 60 besonders häufige Behandlungen im Krankenhaus zu geben. Die Ergebnisse werden – ebenfalls wie in den Vorjahren – im Tagesspiegel-Magazin „Berlins beste Kliniken“ Ende des Jahres veröffentlicht.

2000 Mediziner beteiligten sich an der Umfrage 2021

Die Organisatoren konnten sich in der Vergangenheit bei den Berliner Arztbefragungen stets über sehr hohe Rücklaufquoten freuen. An der vorangegangenen Befragung vor zwei Jahren beteiligten sich erneut rund 2000 niedergelassene Medizinerinnen und Mediziner.

Diese geballte Kompetenz ist wichtig. Denn in keiner Stadt in Deutschland gibt es so viele Krankenhäuser, wie in Berlin: Laut dem Krankenhausverzeichnis des Statistischen Bundesamtes kümmern sich in der Hauptstadt 115 Kliniken und Tageskliniken um die Kranken. Auf den Plätzen folgen Hamburg mit 83 und München mit 69 Einrichtungen. Kein Wunder also, dass es für die Patientinnen und Patienten schwer ist, den Überblick bei der Wahl des am besten geeigneten Krankenhauses zu behalten. Die Fallzahlen und die Klinikempfehlungen sollen dabei behilflich sein.

Erstmals ist die Teilnahme auch online möglich

Erstmals ist es möglich, die Fragebögen schnell und unkompliziert online auszufüllen. Denn auch der Redaktion ist klar, wie stark die Berliner Ärztinnen und Ärzte derzeit durch hohe Patientenzahlen nach der Covid-Pandemie, den aktuellen Honorarstreit, fehlendes Praxispersonal und die geplanten Reformen im Gesundheitswesen belastet sind.

Dazu wurden vom Tagesspiegel und dem Berliner IGES-Institut, das wie in den Vorjahren die Umfrage erneut wissenschaftlich begleitet, ein Umfrageportal unter www.tagesspiegel-aerztebefragung.de eingerichtet. Die Zugangsdaten für eine Teilnahme sollten die Praxen in diesen Tagen per Post erreichen.

