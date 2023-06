24.000 Quadratmeter große Basis In Belarus entstehen Lager für mehrere tausend Wagner-Kämpfer

Die Analysten der US-Denkfabrik „Institute for the Study of War“ beobachten unter Berufung auf belarussische Medienberichte den Bau mehrerer neuer Lager zur Unterbringung der Wagner-Söldner in Belarus. Demnach sei die Errichtung einer 24.000 Quadratmeter großen Basis für 8.000 Kämpfer in Asipovichy bereits im Gange.

Laut ISW stellt dies aber keine unmittelbare Bedrohung für die Ukraine dar. Asipovichy liegt etwa 200 Kilometer von der internationalen Grenze Belarus zur Ukraine entfernt, und die Errichtung neuer Stützpunkte der Wagner-Gruppe in den Oblasten Gomel oder Brest wäre viel alarmierender.

Die Experten halten es auch für möglich, dass der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko versuchen könnte, die Wagner-Leute als Gegengewicht einzusetzen - nämlich zu den langjährigen russischen Bemühungen, eine dauerhafte Militärpräsenz aufzubauen. Wo sich der Chef der Söldner-Truppe, Jewgeni Prigoschin, selbst gerade aufhaltet, ist nach wie vor unklar.

Ein Flugzeug, das laut US-Sanktionsunterlagen mit dem abgetauchten Söldner-Chef in Verbindung gebracht wird, ist allerdings Flugdaten zufolge von Russland nach Belarus geflogen. Der Flugbeobachtungsseite „Flightradar24“ zufolge fand der Flug des in Russland registrierten Jets am Dienstagmorgen statt.

Die Identifizierungs-Codes der Embraer Legacy 600 stimmen den US-Unterlagen zufolge mit jenen überein, die zu einem von den USA Prigoschin zugeordneten Flugzeug gehören. Laut der Vereinbarung, die am Samstag zum plötzlichen Ende des Söldner-Aufstands in Russland führte, sollte Prigoschin in Belarus ins Exil gehen. Der 62-Jährige hat sich zwar inzwischen mit einer Audio-Botschaft zu Wort gemeldet.

Wagner-Söldner erhalten Immunität

In der Nacht zum Samstag hatte Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin schwere Vorwürfe gegen das russische Verteidigungsministerium erhoben und Minister Sergej Schoigu beschuldigt, einen Angriff auf ein Militärlager der für Moskau kämpfenden Wagner-Truppe befohlen zu haben.

Anschließend hatte er die südrussische Millionenstadt Rostow am Don besetzt und einige Einheiten seiner Truppe Richtung Moskau geschickt. Ihr praktisch ungehinderter Vormarsch auf Moskau, der erst gut 200 Kilometer vor der russischen Hauptstadt stoppte, weil Prigoschin aufgegeben hatte, rief im Land Schockwellen hervor.

In einer Rede sagte Kremlchef Wladimir Putin am Montagabend, die Wagner-Mitglieder könnten nun einen Vertrag mit der regulären russischen Armee unterzeichnen, „zu ihren Familien und Angehörigen zurückzukehren“ oder „nach Belarus gehen“. Sein Amnestieangebot gelte, betonte Putin im russischen Staatsfernsehen. (Tsp mit dpa/Reuters)