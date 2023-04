Aus für E-Scooter-Verleih in Paris Ältere Pariser setzen sich bei Mini-Referendum durch

Paris war eine der ersten Städte in Europa, die den Verleih elektrischer Roller 2018 zugelassen hatte: Nun ist die französische Hauptstadt die erste Stadt, die Leih-E-Roller wieder aus ihren Straßen verbannt.

In einem Referendum haben sich am Sonntag 89,3 Prozent der Pariser, die zur Abstimmung gegangen sind, gegen den Verleihbetrieb der E-Scooter ausgesprochen. Die Beteiligung war allerdings sehr niedrig, mit 103.084 abgegebenen Stimmen hatten nur 7,5 der Wahlberechtigten in Paris teilgenommen.

Die sozialistische Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, hat nach Bekanntgabe des Ergebnisses am Sonntagabend angekündigt, die Ende August auslaufenden Verträge mit den drei Anbietern Lime, Tier und Dott nicht zu verlängern.

Private E-Roller dürfen weiter rollen

Hidalgo selbst hatte sich für das Ende des Leihbetriebs für E-Scooter ausgesprochen. Private E-Roller dürfen weiterhin gefahren werden. Ihre Nutzung ist ähnlich umstritten wie in Deutschland, weil es immer wieder zu Gefahrensituationen und Unfällen kommt und die Roller einfach irgendwo abgestellt werden.



Das Referendum verbuchte Hidalgo als einen „schönen Tag für die partizipative Demokratie“. Das kann auch als Hieb gegen Präsident Emmanuel Macron verstanden werden, der mit dem Durchboxen der Rentenreform ohne Abstimmung in der Nationalversammlung eine politische Krise ausgelöst hat.

Allerdings wird auch Kritik an der Durchführung des Referendums laut: Bereits im Vorfeld hatten vor allem die Verleiher von E-Rollern kritisiert, dass es nur 20 Abstimmungslokale in ganz Paris gab. Außerdem hatten sie gefordert, dass auch elektronisch abgestimmt werden kann.

Ihre Klientele, die vor allem aus der Altersgruppe 18 bis 24 Jahre kommt, wusste angeblich zu zwei Dritteln überhaupt nichts von dem Referendum. Unter den Teilnehmern waren dann auch kaum Menschen unter 30 Jahren vertreten.

Ein Banner zur Bürgerbefragung zum Verbot von Miet-E-Scootern in Paris hängt am Rathaus des 10. Bezirks. © dpa/AP/Thibault Camus

Viele Ältere fühlen sich von dem unvernünftigen Gebrauch der Roller gefährdet. Auch werden viele Geräte in die Seine geworfen oder verkehrsbehindernd abgestellt.

Die drei Anbieter von Leih-E-Rollern in Paris hatten vergeblich versucht, mit Gratisfahrten am Abstimmungstag und über Influencer in den sozialen Medien jüngere Menschen zur Abstimmung zu bewegen. Das Unternehmen Dott gab an, dass es in Paris 15 Prozent seines Umsatzes macht.

Die Anbieter sorgen sich auch darum, wie die Pariser Entscheidung sich auf kleinere französische Städte auswirken wird, die noch überlegen, den Verleihbetrieb von E-Rollern zuzulassen. 2022 hatte es in Paris nach offiziellen Angaben insgesamt 408 Unfälle mit den Rollern gegeben, bei denen drei Menschen getötet und 459 verletzt worden sind.

Zur Startseite