Das Unglück in Bildern Rettungskräfte suchen nach Verschütteten in der Türkei und Syrien

Von dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet könnten nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis zu 23 Millionen Menschen betroffen sein.

Eine Übersicht der betroffenen Gebiete in beiden Ländern ergebe, dass „potenziell 23 Millionen Menschen“ den Folgen des Bebens ausgesetzt seien, darunter fünf Millionen ohnehin besonders verletzliche Menschen, teilte die hochrangige WHO-Vertreterin Adelheid Marschang am Dienstag in Genf dem Exekutivkomitee der UN-Organisation mit.

Die WHO sicherte den betroffenen Gebieten langfristige Unterstützung zu. Zahlreich Staaten, darunter Deutschland, haben bereits die Entsendung von Einsatzkräften und die Bereitstellung von Hilfsgeldern zugesagt.

Rettungshündin Hope wartet auf dem Flughafen Köln/Bonn auf den Abflug in die Türkei. © dpa/Federico Gambarini

Nach bisherigem Stand starben bei dem Beben in der Nacht zu Montag mehr als 5000 Menschen. Wie die örtlichen Behörden am Dienstag mitteilten, wurden in der Türkei mittlerweile 3419 Todesopfer gefunden.

Einer Frau wird geholfen, während sie sich inmitten von Trümmern und Schäden nach einem Erdbeben im türkischen Gaziantep bewegt. © SUHAIB SALEM

In Syrien zählten Behörden und Rettungskräfte in den von der Regierung in Damaskus kontrollierten Gebieten und in Territorien unter der Kontrolle von Rebellen insgesamt 1602 Todesopfer.

Syrische Rettungsteams suchen in der von der Regierung kontrollierten nordsyrischen Stadt Aleppo nach Opfern und Überlebenden. © AFP/LOUAI BESHARA

Das Erdbeben der Stärke 7,8 hatte das türkisch-syrische Grenzgebiet am frühen Montagmorgen getroffen. In den Stunden danach wurde die Region von mehr als 50 Nachbeben erschüttert. Eines von ihnen hatte die Stärke 7,5.

Zwei Männer tragen eine Leiche aus einem zerstörten Gebäude im türkischen Adana. © dpa/AP/Hussein Malla

Auch auf Zypern und im Libanon war das Beben zu spüren. In Beirut gingen die Menschen aus Angst vor einstürzenden Gebäuden ins Freie.

Eine Familie, die vor dem Krieg in Syrien geflohen ist und in Beirut lebt, sitzt nach dem Erdbeben, das die benachbarte Türkei erschütterte, vor ihrem Haus im Süden von Beirut. © dpa/Hussein Malla

In den betroffenen Gebieten wird weiter nach möglichen Überlebenden der Katastrophe gesucht. Doch die Opferzahl steigt stetig weiter und dürfte in den kommenden Tagen noch deutlich zunehmen.

Schweizer Experten und Retter mit Diensthunden bereiten sich am Flughafen Zürich auf den Abflug in die Türkei vor. © dpa/Keystone/Michael Buholzer

Eine Vertreterin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwies am Montag darauf, bei Erdbeben sei die Zahl der Todesopfer am Ende oft „achtmal höher als die ersten Bilanzen“.

Rauch steigt aus brennenden Containern im Hafen der erdbebengeschädigten Stadt Iskenderun. © dpa/AP/Depo Photos/Serdar Ozsoy

Unterdessen ist am Hafen der südtürkischen Stadt Iskenderun ein Großbrand ausgebrochen. Auf Bildern waren am Dienstag brennende Container zu sehen. Schwarzer Qualm stieg über dem Hafen in den Himmel.

Die Zeitung „Hürriyet“ berichtete, der Brand sei schon am Vortag nach dem Erdbeben aus noch ungeklärten Gründen ausgebrochen. Container seien umgestürzt und hätten Feuer gefangen. Die Küstenwache habe mit Löscharbeiten begonnen.

Auch die Versorgung der Überlebenden gestaltet sich schwierig. Aus Angst vor weiteren Gebäudeeinstürzen verbrachten viele Menschen in den Erdbebengebieten die Nacht bei eisiger Kälte im Freien. (Tsp mit AFP/dpa)

