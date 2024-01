Tagesspiegel Plus Erdoğans neuer Ableger : Wird die Dava-Partei der lange Arm der AKP nach Europa?

Die Türkei will offenbar ihren Einfluss auf die Politik in der EU ausbauen. Nun gibt es eine Partei, die bei der Europa-Wahl am 9. Juni antreten will - und der AKP sehr nahe stehen soll.