Gespräche über das Getreideabkommen in Sotschi Erdogan und Putin erneuern ihr Bündnis

Ein herzlicher Händedruck, ein freundliches Lächeln, ein kurzer Plausch über das wunderbare Grün der Schwarzmeer-Region im Sommer: Gleich zu Beginn ihres Treffens im russischen Badeort Sotschi demonstrierten der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Staatschef Wladimir Putin am Montag vor den Kameras, dass ihr enges persönliches Verhältnis trotz der Differenzen der vergangenen Monate intakt ist.

Putin signalisierte damit, dass er trotz anderthalb Jahren Krieg in der Ukraine keineswegs isoliert ist, sondern sogar den Chef eines Nato-Staats zu seinen Verbündeten zählt – und Erdogan zeigte dem Westen, dass seine Annäherung an die USA oder Europa in den vergangenen Monaten nicht als Abwendung von Putin zu verstehen ist.

Ein neuer Getreide-Deal soll die Wiederbelebung der türkisch-russischen Partnerschaft besiegeln. Das sei weltpolitisch und besonders für afrikanische Staaten „sehr, sehr wichtig“, sagte Erdogan.

Susanne Güsten ist seit 1998 Korrespondentin des Tagesspiegel in der Türkei.

Das jüngste persönliche Gespräch der beiden Präsidenten liegt fast elf Monate zurück. Seitdem hat Erdogan den Nato-Beitritt des russischen Nachbarn Finnland abgesegnet und ukrainische Soldaten nach Hause geschickt, die nach einer Abmachung mit Moskau eigentlich in der Türkei bleiben sollten.

Putin brüskierte Erdogan im Juli mit dem Ausstieg Russlands aus dem Istanbuler Getreideabkommen. Doch als Erdogan am Montag vor Putins Residenz in Sotschi aus dem Wagen stieg und vom wartenden Kremlchef begrüßt wurde, war von diesen Differenzen nichts mehr zu sehen.

Im Gegenteil.

Erdogan lobte die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und sagte, der bilaterale Handel solle künftig in Lira und Rubel abgewickelt werden. Die Abkehr vom US-Dollar im türkisch-russischen Handel würde beide Länder enger zusammenschweißen.

Moskau will in der Türkei auch ein Verteilzentrum für den Weiterverkauf von Erdgas einrichten, das der Westen nicht mehr kaufen will.

Türkei und Russland laut Putin gutgestellt

Anders als Europa bezieht die Türkei weiter viel russisches Gas und lässt sich zudem von russischen Firmen ihr erstes Atomkraftwerk bauen. Putin sagte, Erdogan und er hätten die Beziehungen zwischen beiden Ländern auf ein „sehr gutes, hohes Niveau“ gebracht.

Erdogan strebte in Sotschi eine neue Getreide-Vereinbarung an, mit der er die Lage im Schwarzmeer-Raum beruhigen und sich als internationaler Vermittler im Ukraine-Konflikt hervortun will. Putins Streitkräfte griffen wenige Stunden vor Erdogans Flug nach Sotschi an der Ostküste des Schwarzen Meeres den ukrainischen Getreide-Hafen Ismajil an der Grenze zum Nato-Staat Rumänien an der Westküste an.

Seit dem Ende des Istanbuler Getreide-Deals im Juli bombardiert Russland regelmäßig ukrainische Häfen. Die Ukraine und der Westen wollen einen neuen Korridor für ukrainische Exporte entlang der Küsten von Rumänien und Bulgarien einrichten, doch die Türkei will bisher nicht mitmachen.

Putin zu Gesprächen bereit

Stattdessen plädiert Erdogans Regierung laut Medienberichten dafür, russische Forderungen zu erfüllen, um zum Istanbuler Abkommen zurückkehren zu können. Dazu gehören die Wiederzulassung der russischen Landwirtschaftsbank zum internationalen Zahlungssystem Swift und Erleichterungen für russische Getreide- und Düngerausfuhren, die nach Moskauer Darstellung von westlichen Sanktionen behindert werden.

45 Millionen Tonnen Getreide exportierte Moskau in der Erntesaison 2022/23 – weltweiter Rekord.

Falls der Westen die russischen Bedingungen ablehnt, will Putin der Türkei einen Deal vorschlagen, der den Transport von russischem Getreide in die Türkei und den anschließenden Weiterverkauf an afrikanische Länder vorsieht. Das reiche Emirat Katar würde die Exporte laut Medienberichten bezahlen.

Eine solche Einigung würde aber nur Russland nützen: Die Ukraine wäre davon ausgeschlossen, ukrainische Häfen und Schiffe würden weiter von Russland angegriffen.



Putin sagte Erdogan vor Beginn des Gesprächs der beiden Präsidenten hinter verschlossenen Türen, er sei zu Verhandlungen über das Getreide-Abkommen bereit. Ein Ergebnis des Treffens lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.