Luftabwehr oder Bombe? Am Tag nach dem Absturz von Prigoschins Flieger gibt es verschiedene Theorien

Am Abend nach dem Absturz von Prigoschins Flugzeug hat Putin der Familie des Söldner-Anführers kondoliert. Doch noch sind viele Fragen offen, insbesondere, warum es zu dem Absturz kam. Dazu gab es im Laufe des Tages verschiedene Berichte.

Die Nachrichtenagentur Reuters will aus US-Kreisen erfahren haben, dass die USA davon ausgeht, dass Prigoschin-Maschine durch eine Luftabwehr-Rakete abgeschossen wurde. Die Rakete sei demnach innerhalb Russlands abgefeuert worden.

In sozialen Medien hatten verschiedene Experten diese Möglichkeit eines Abschusses bereits Mittwochabend diskutiert. Dafür sprächen der plötzliche Sturzflug des Flugzeugs, charakteristische Rauchwolken, die auf mehreren Videos zu erkennen waren, sowie zahlreiche kleine Löcher im Wrack der Maschine.

Im Pentagon wiederum sieht man keine Hinweise auf einen Abschuss des Flugzeugs mit Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an Bord durch eine Boden-Luft-Rakete. Es gebe „keine Informationen, die nahelegen, dass es eine Boden-Luft-Rakete gab“, sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Pentagon.

Berichte über eine Rakete seien „falsch“. Er könne aber keine Angaben zur Absturzursache machen. Das Flugzeug war am Mittwochabend in der Region Twer nahe des Ortes Kuschenkino abgestürzt.

Fest steht, dass sich der Absturz von Prigoschins Flieger am Mittwochabend nur wenige Minuten nach dem Start ereignete. Laut öffentlich einsehbaren Tracking-Daten war das Flugzeug vom Typ Embraer Lagacy 600 noch im Steigflug, und zwar auf rund 8.500 Meter. Dann verlor es plötzlich stark an Höhe. Augenzeugen berichten von zwei Explosionen und Videos sollen zeigen, wie das Flugzeug fast senkrecht vom Himmel fällt.

Inzwischen hat die Theorie einer Bombe viele Unterstützer

Es inzwischen hat eine andere Theorie mehr Unterstützer. Das russische Online-Medium Basa berichtet zuerst, dass die zuständigen Ermittler der Möglichkeit nachgehen, dass ein oder zwei Bomben an Bord des Flugzeuges waren und in der Luft explodiert sind.

Das deckt sich mit dem Bericht des Wall Street Journal, welches sich auf US-Beamte beruft, die nicht von einer Boden-Luft-Rakete ausgehen, sondern von einer Bombe. „Die vorläufigen Einschätzungen der US-Regierung, die unvollständig sind, deuten darauf hin, dass eine Bombe in dem Flugzeug explodierte oder dass eine andere Form der Sabotage den Absturz nordwestlich von Moskau verursachte“, schreibt das Blatt.

Auch „gepanschter Treibstoff“ ist eine Möglichkeit

Andere halten beide Theorien für plausibel. Eine endgültige Schlussfolgerung sei aus den Erkenntnissen noch nicht gezogen worden, so die US-Nachrichtenagentur AP sowie die New York Times, unter Berufung auf US-Sicherheitskreise, aber eine Explosion an Bord gelte als wahrscheinlichste Theorie.

Dafür spräche, dass Satelliten offenbar keinen Raketenstart beobachtet haben und sich auch sonst keine anderen Hinweise auf den Einsatz einer Boden-Luft-Waffe gefunden wurde. Laut der zitierten Sicherheitsexperten hätte die Explosion prinzipiell durch eine Bombe oder auch andere Möglichkeiten, wie gepanschter Treibstoff, verursacht werden können. (mit dpa, AFP, Reuters)