„Menschen haben geweint“ Trump äußert sich erstmals seit der Anklageerhebung

Erstmals seit der Anklageerhebung gegen ihn hat sich Donald Trump in einem Interview zu dem Verfahren geäußert. Darin zeigt sich der frühere US-Präsident bewegt von den Polizisten und Mitarbeitern des Gerichts in New York, vor dem er sich wegen mutmaßlicher Fälschung von Geschäftsunterlagen verantworten muss.

Trump bezeichnete das Gericht als „harten Ort“. Doch die Mitarbeiter hätten emotional reagiert, als er dort ankam. „Menschen haben geweint. Menschen, die dort arbeiten, die keine Probleme haben, Mörder einzusperren“, sagte Trump im Gespräch mit Fox-News-Moderator Tucker Carlson.

„Sie haben geweint und gesagt: Es tut mir leid. Sie sagten: 2024, Sir, 2024!“ Damit ist das Jahr der nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA gemeint. „Tränen sind geflossen. Ich habe so etwas noch nicht gesehen“, führte Trump weiter aus und lobte die Angestellten des Gerichts und der Polizei als „phänomenal“. Viele hätten sich bei ihm entschuldigt.

Trump beteuerte seine Unschuld. Die Erfahrung, bei Gericht erscheinen zu müssen, sei „schrecklich“ gewesen, sagte er, „weil ich nichts falsch gemacht habe, absolut nichts“.

In dem Interview äußerte sich Trump zu weiteren Themen. Er kritisierte den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan unter seinem Nachfolger Joe Biden. „Wie sie dort rausgegangen sind, war schrecklich. Jeder weiß, das war deren Plan, das hatte nichts mit mir zu tun. Wir wären mit Stärke und Würde gegangen.“

Er bezeichnete den Abzug als „peinlichsten Tag in der Geschichte unseres Landes“. Er hätte nicht so viel Militärgerät zurückgelassen, sagte Trump und griff US-General Mark Milley an: „Das sind Idioten, mit denen wir zu tun haben.“

„Nicht, während ich Präsident bin!“

Trump wiederholte in dem Interview zudem die Behauptung, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Ukraine nicht angegriffen hätte, wäre er noch Präsident der US gewesen. „Ich habe mit ihm darüber geredet, oft. Er hätte das niemals gemacht“, führte Trump aus.

„Ich sah, dass er die Ukraine liebte und sie als Teil Russlands betrachtete“, sagte Trump. Doch er habe gegenüber Putin deutlich gemacht: „Nicht, während ich Präsident bin!“ Im Gespräch betonte er sein „gutes Verhältnis“ zu Putin, obwohl Trump „das Schlimmste“ gewesen sei, das dem Kreml-Chef passiert sei. So habe er unter anderem die Nord-Stream-2-Pipeline verhindert, behauptete Trump.

Die größte Bedrohung für die USA sei nicht Russland, China oder Nordkorea, sondern komme „von innen“, sagt er. „Diese kranken, radikalen Menschen von innen“. Mit den Ländern könne man umgehen – er habe dies erfolgreich getan, behauptete Trump.

So habe er nicht nur Russland mit Konsequenzen gedroht, sollte es die Ukraine angreifen. Auch China habe einen Angriff auf Taiwan unter seiner Präsidentschaft nicht gewagt. (Tsp)

