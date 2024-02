Möglicher Nato-Generalsekretär-Nachfolger Rutte erhält Unterstützung aus Deutschland, USA und Großbritannien

US-Präsident Joe Biden hat sich laut US-Angaben für den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte als nächsten Nato-Generalsekretär ausgesprochen. Biden unterstütze eine Kandidatur Ruttes nachdrücklich, teilte ein US-Regierungsvertreter am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Rutte habe „ein tiefes Verständnis für die Bedeutung des Bündnisses“. Außerdem sei er eine natürliche Führungspersönlichkeit, ein guter Kommunikator, und seine Führung würde dem Bündnis in dieser kritischen Zeit guttun. Das Portal „Politico“ hatte zuvor über Bidens Unterstützung für Rutte berichtet.

Die Nato strebt die Nachfolge des scheidenden Generalsekretärs Jens Stoltenberg noch vor dem Gipfel zum 75-jährigen Bestehen des Bündnisses im Juli in Washington an. Er wurde 2014 in dieses Amt berufen und wollte eigentlich schon länger aufhören, doch die Amtszeit des Norwegers wurde von der westlichen Militärallianz mehrfach verlängert.

Unterstützung aus Deutschland und Großbritannien

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich für Rutte als nächsten Nato-Generalsekretär ausgesprochen. „Der Kanzler unterstützt eine Nominierung von Mark Rutte als neuen Generalsekretär der Nato“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

„Mit seiner immensen Erfahrung, seiner großen sicherheitspolitischen Expertise und seinem ausgeprägten diplomatischen Geschick ist Mark Rutte ein herausragender Kandidat für den Posten des Nato-Generalsekretärs.“

Rutte erhielt am Donnerstag auch Unterstützung aus Großbritannien. „Das Vereinigte Königreich unterstützt mit Nachdruck, dass der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte auf Jens Stoltenberg als Nato-Generalsekretär folgt“, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA einen Sprecher von Premierminister Rishi Sunak. Rutte genieße im Bündnis hohes Ansehen.

Um zum Nato-Generalsekretär ernannt zu werden, benötigt Rutte die Zustimmung aller 31 Mitglieder des Bündnisses. (dpa, Reuters)