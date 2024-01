Mullahs attackieren „Spionagenest“ Irans Armee bombardiert kurdische Exilanten in Irak

Irans Mullah-Regime hat in der Nacht zu Dienstag die kurdische Autonomieregion im Nachbarland Irak bombardiert. Nach Berichten regionaler Medien bekannten sich die Revolutionsgarden zu dem Raketenangriff auf Erbil, die Hauptstadt Irakisch-Kurdistans. In Nordirak sind US-Truppen stationiert, um die kurdischen Peschmerga zu unterstützen.

Das Mullah-Regime in Teheran spricht von „Spionagezentralen“, womit de facto Quartiere iranischer Exilanten gemeint sind. In den inner-iranischen Revolten gegen die iranische Islamisten-Theokratie spielen kurdische Oppositionelle eine entscheidende Rolle.

Die Revolutionsgarden behaupteten demnach, man habe „drei Mossad-Stützpunkte“ in Erbil im Visier gehabt. Die Regionalregierung Kurdistans hatte die Präsenz israelischer Geheimdienste ausgeschlossen. In den letzten Jahren hatten die Revolutionsgarden mit Verweis auf angebliche Stützpunkt des „israelischen Geheimdienstes“ öfter den Großraum Erbil beschossen.

Die Theokraten in Teheran sehen Israel überall in der Region am Werk. Als Reaktion auf die jüngsten „Verbrechen der Feinde der Islamischen Republik Iran“ seien Spionagenester und Treffpunkte anti-iranischer Gruppen angegriffen worden, wurde aktuell ein Revolutionsgardist in der regimenahen Nachrichtenagentur Tasnim zitiert.

Kurdische Flaggen auf einer Kundgebung in der nordirakischen Autonomieregion. © AFP/Safin Hamed

Tausende Einwohner Erbils schreckten am Abend durch die Explosionen hoch, meldete der kurdische Sender Rudaw. Demnach trafen fünf Raketen die Stadt. Im Norden Iraks ist es den Kurden gelungen, nach dem Sturz des arabisch-nationalistischen Diktators Saddam Hussein 2003 eine Autonomieregion aufzubauen, die über diplomatische Beziehungen in diverse Länder verfügt.

Unklar ist bislang, welche Verbände genau Ziel des Angriffs waren. In den letzten Jahren waren meist Ableger der linken Komala und der Kurdischen Demokratischen Partei des Iran (KDPI) im Visier des iranischen Regimes. Zur letzteren Organisation gehörten die Männer, die von Attentätern der islamistischen Hisbollah im Auftrag des iranischen Geheimdienstes 1992 im Berliner Restaurant „Mykonos“ erschossen wurden.

Das Mullah-Regime stützt Syriens Zentralregierung und kontrolliert mit seinen Revolutionsgarden sowie der ebenfalls schiitischen Hisbollah-Miliz aus dem Libanon auch in der Levante viele Orte. Irans Machthaber und die Hisbollah betrachten vor allem Israel als Erzfeind.

Im Kampf gegen die kurdische, säkulare Autonomiebewegung arbeitet der Iran punktuell mit der Türkei zusammen. Dabei geht es Teheran und Ankara oft um die sozialistische PJAK.

Die PJAK abgekürzte „Partei des freien Lebens Kurdistans“ gilt als iranische Schwesterorganisation der Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK. Diese ist auch in Deutschland verboten und kämpft seit den Achtzigern erst um Unabhängigkeit, nun um Autonomie der Kurdenregion im Südosten der Türkei. Ankaras Armee greift seit Jahren immer wieder PKK-Stellungen an, ebenfalls in Nord-Irak.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan lässt zudem regelmäßig Orte in Nordsyrien beschießen. Dort verteidigt eine Koalition unter Führung der säkularen Kurdenpartei PYD ebenfalls eine Autonomieregion. Insbesondere die kurdische YPG-Miliz innerhalb der multinationalen, überkonfessionellen Allianz SDF hatte in Syrien den „Islamischen Staat“ (IS) besiegt.