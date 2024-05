Polens Außenminister behauptet USA bereit, Russland in der Ukraine anzugreifen – wenn Putin Atomwaffen einsetzt

Es ist die ultimative Drohung mit garantierter Angstreaktion: Mehrfach hat Russlands Präsident Wladimir Putin im Ukrainekrieg eine nukleare Eskalation in Aussicht gestellt für den Fall, dass der Westen bestimmte Linien überschreitet. Die Drohungen lösen apokalyptische Bilder von Atompilzen und nuklearem Fallout in den Köpfen aus und sind Teil der russischen Kommunikationsstrategie im Ukrainekrieg.

Der polnische Außenminister Radosław Sikorski allerdings zeigte sich gegenüber dem „Guardian“ jüngst skeptisch, ob etwas hinter diesen Drohungen steckt.

Zur Begründung verweist er auf eine Abschreckung durch die USA. Sikorski behauptet: „Die Amerikaner haben den Russen gesagt, wenn ihr eine Atombombe zündet, selbst wenn sie niemanden tötet, werden wir alle eure Positionen in der Ukraine mit konventionellen Waffen angreifen, wir werden sie alle zerstören.“ Der polnische Außenminister ging nicht darauf ein, von wem genau er die diese amerikanische Drohung erfahren haben will. Er gilt aber als gut vernetzt in den USA.

Auch „die Chinesen und die Inder haben Russland die Leviten gelesen“, so Sikorski weiter. Gerade China könne seiner Meinung nach kein Interesse an einem russischen Atombombeneinsatz haben, weil er in Japan und Korea Bestrebungen nach nuklearer Aufrüstung verursachen würde.

Die Reaktion aus Moskau

Eine Reaktion aus Russland auf die Aussagen des polnischen Außenministers ließ nicht lange auf sich warten. Sie kam von Dmitri Medwedew, dem stellvertretenden Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, der als Putins Marionette und Scharfmacher gilt.

Medwedew fiel bereits mehrfach mit martialischen Äußerungen sowie Atom-Drohungen auf und blieb sich in dieser Hinsicht treu. „Erstens haben die Yankees bisher noch nichts dergleichen gesagt, weil sie vorsichtiger sind als die Polacken“, dementierte Medwedew auf X unter Verwendung beleidigender Bezeichnungen für „Amerikaner“ und „Polen“ die Behauptung Sikorskis.

Außerdem würde ein amerikanischer Angriff auf russische Truppen einen Weltkrieg starten, legt Medwedew in seinem Post nach. Warschau würde dabei „nicht außen vor bleiben und sicherlich seinen Anteil an radioaktiver Asche abbekommen“, droht Medwedew in Richtung Polen, und erinnert an die kürzlich geäußerte Bereitschaft des polnischen Präsidenten Andrzej Duda zur Stationierung westlicher Atomwaffen in Polen.