Schüsse in Kansas City Ein Toter und neun Verletzte bei Super-Bowl-Parade

Bei Schüssen bei der großen Parade zum Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs ist in den USA ein Mensch getötet worden. Neun weitere wurden bei dem Vorfall in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch mitteilte. Die Polizei hatte zuvor erklärt, „mehrere Personen“ seien von Schüssen getroffen worden. (AFP)

