Schüsse, Raketen, überall Blut Hamas-Kämpfer überrennen Grenze – das erlebten Israelis in den ersten Stunden des Überfalls

Im Zuge der massiven Angriffe aus dem Gazastreifen auf Israel sind nach Armeeangaben auch zahlreiche bewaffnete Palästinenser auf israelisches Gebiet eingedrungen. Das Militär teilte am Samstagfrüh mit, mehrere Terroristen seien auf israelischem Gebiet und rief die Einwohner der Grenzorte am Rande des Küstenstreifens dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben.

Augenzeugen berichteten von Schusswechseln auf der Straße. Unklar war, wie die Angreifer aus dem Gazastreifen die streng geschützte Grenze überwinden konnten. In sozialen Medien kreiste unter anderem ein Video, das einen Drachenflieger zeigte. Dies konnte allerdings zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Fotos zeigten Männer auf Motorrädern, die die Grenze überwanden.

Gegen Samstagmittag ist noch vieles unklar, was die Situation vor Ort betrifft. Sicher ist allerdings laut Schilderungen von Augenzeugen, dass die Palästinenser auf Zivilisten schossen und es wohl zahlreiche Tote gibt.

Palästinensische Kämpfer auf dem Weg zur israelischen Grenze. © AFP/Said Khatib

Hamas-Kämpfer auf einem erbeuteten israelischen Militärfahrzeug. © REUTERS/Ahmed Zakot

Hamas-Kämpfer durchbrechen den Grenzzaun zu Israel. © REUTERS/QASSAM BRIDGES MEDIA OFFICE

So berichten Teilnehmer einer Party, die im Freien in Grenznähe stattfand, dass Hamas-Kämpfer die Feier im Kibbuz Urim gestürmt hätten. Ein Augenzeuge berichtet in der „Jerusalem Post“: „Wir hörten Schüsse und begannen sofort zu fliehen. Wir verstecken uns immer noch.“ Israelische Soldaten brachten einige der Teilnehmer in Sicherheit. Es soll Tote und Verletzte gegeben haben.

Der Raketenalarm habe die Feiernden aufgeschreckt, erzählt ein anderer Teilnehmer, dann sei Chaos ausgebrochen.

Insgesamt gehen erste Schätzungen von mindestens 20 Toten in Israel aus und mehr als 100 Verletzten. Ein Bewohner des Kibbuz Nirim sagte gegenüber der Zeitung „Maariv“: „Terroristen ziehen durch den Kibbuz, sie haben versucht, in mein Haus einzudringen. Sie versuchen immer wieder, in Häuser einzubrechen.“

Hamas-Kämpfer nehmen Geiseln in Israel

Die Zeitung „Ynetnews“ berichtet aus Grenznähe: „Verzweifelte Anrufe von Anwohnern zeigten, dass sie sich nicht verteidigen konnten, und forderten ein Eingreifen des Militärs, doch es kamen keine Truppen, da Zivilisten als Geiseln genommen wurden. ´Wir werden angegriffen, und niemand kommt, um uns zu helfen. Seit mehr als anderthalb Stunden wird ununterbrochen geschossen. Sie schlachten uns hier ab, es gibt keine Armee und nichts´, sagte einer der Bewohner.“

An zwei Orten belagerten israelische Sicherheitskräfte Häuser, in denen Palästinenser Geiseln genommen hatten. Einige Geiseln sollen auch in den Gazastreifen verschleppt worden sein. Zu der genauen Zahl der Geiseln gab es gegen Mittag keine gesicherten Hinweise.

Palästinensische Kämpfer halten einem Bericht des TV-Senders „Reshet 13“ zufolge in der südisraelischen Stadt Ofakim israelische Geiseln fest. Kämpfe gebe es am Morgen in der israelischen Stadt Erez an der Grenze zum Gaza-Streifen und bei der in der Nähe gelegenen Militärbasis Zikim.

+++ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert +++