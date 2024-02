Schwedischer Medienbericht Irans Geheimdienst soll Ermordung von Juden in Stockholm geplant haben

Ein mutmaßlich für Teherans Geheimdienste tätiges iranisches Paar hat einem Medienbericht zufolge die Ermordung von Juden in Schweden geplant. Der schwedische öffentlich-rechtliche Hörfunk Sveriges Radio (SR) berichtete am Dienstag, das Paar sei im April 2021 in einem Vorort von Stockholm festgenommen worden. Die Frau und der Mann standen demnach im Verdacht, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, um ein terroristisches Verbrechen zu begehen.

Das Paar erhielt im Jahr 2017 Asyl, nachdem es sich als Afghanen ausgegeben hatte. 2022 seien die beiden aus Schweden in den Iran abgeschoben, weil sie als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft worden seien, berichtete SR weiter.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass sie im Auftrag des Iran hier waren. Sie galten hier in Schweden als sehr ernste Sicherheitsbedrohung. Deshalb wurden sie ausgewiesen, auch wenn wir sie nicht strafrechtlich verfolgen konnten“, sagte der zuständige Staatsanwalt Hans Ihrman dem Sender.

Offizielle Informationen über das Paar wurden nicht bekannt gegeben. SR berichtete jedoch in Berufung auf Quellen, dass beide im Auftrag der Islamischen Revolutionsgarden, der ideologischen Armee des Iran, arbeiteten, um in Schweden Angriffe auf jüdische Ziele zu planen. Die mutmaßlichen Agenten hätten in dem skandinavischen Land drei schwedische Juden identifiziert sowie Adressen und Fotos gesammelt.

Darunter soll der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Schweden, Aron Verständig, sein. Verständig sagte SR, er habe im Jahr 2021 einen Anruf vom schwedischen Geheimdienst erhalten, dass er vermutlich im Visier sei. Dem SR-Bericht zufolge weisen die beiden Iraner die Vorwürfe zurück.

Der Iran ruft immer wieder offen zur Vernichtung Israels auf und finanziert eine Reihe von Terrorgruppen, die sowohl den jüdischen Staat als auch Juden weltweit angreifen. (Tsp, AFP)