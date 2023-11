Starker Anstieg von Migranten Finnland erwägt Schließung der kompletten Grenze zu Russland

Finnland ist nach Angaben von Regierungschef Petteri Orpo auch zur Schließung des letzten noch geöffneten Grenzübergangs zu Russland bereit. „Bis auf eine haben wir haben alle unsere Grenzstationen an der östlichen Grenze geschlossen und wir sind bereit, die letzte zu schließen, wenn das nötig ist“, sagte Orpo am Montag in Helsinki. Finnland schütze die Außengrenze der Europäischen Union und die Grenze der Nato.

Russland und Finnland teilen eine rund 1300 Kilometer lange Landgrenze. Zuletzt hatte Finnland einen starken Anstieg von Asylbewerbern verzeichnet, die ohne Visum über die Grenze aus Russland kamen. Die Regierung in Helsinki beschloss daraufhin in den vergangenen Wochen, alle Grenzübergänge bis auf einen zu schließen. Helsinki wirft Moskau vor, zu versuchen, das skandinavische Land zu destabilisieren.

Finnland erwartet nach eigenen Angaben einen weiteren Zustrom von Migranten aus Russland. „Geheimdienst-Informationen aus verschiedenen Quellen deuten darauf hin, dass noch immer Menschen unterwegs sind“, sagte Ministerpräsident Petteri Orpo am Montag. „Sollte das so weiter gehen, werden bald zusätzliche Maßnahmen bekanntgegeben.“

Finnischen Angaben zufolge sind seit August rund 800 Flüchtlinge über die Grenze gekommen. Samstag, Sonntag und Montag kamen laut dem finnischen Grenzschutz 60 Menschen am letzten noch geöffneten Grenzübergang Raja-Jooseppi im Nordosten des Landes an. (AFP, Reuters)