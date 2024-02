Ukraine-Invasion 733 Unterricht kaum noch möglich – jede siebte ukrainische Schule beschädigt

Mitte Januar hatte der Bürgermeister von Charkiw erklärt, dass im März in der Stadt die erste unterirdische Schule in Betrieb gehen soll. Denn durch den russischen Angriffskrieg ist es für viele ukrainische Kinder kaum noch möglich, regulär dem Unterricht nachzugehen. Nun hat der stellvertretende Bildungsminister des Landes, Jewhen Kudriavets, Zahlen zu den zerstörten Bildungseinrichtungen veröffentlicht.

Laut Kudriavets wurden 400 Bildungseinrichtungen zerstört und jede siebte ukrainische Schule beschädigt, wie die Zeitung „Kyiv Independent“ berichtet (Quelle hier). Die Gesamtzahl der ukrainischen Bildungseinrichtungen, die beschädigt sind, beläuft sich demnach auf 3500. Die Kosten für die Reparatur beziffert der stellvertretende Minister auf geschätzt fast 14 Milliarden Dollar.

Die Zeitung schreibt weiter, dass Schulen, die sich in Frontnähe befänden, oft geschlossen blieben, weil sie ein Angriffsziel der russischen Streitkräfte seien.

Im Zusammenhang mit dem Jahrestag des Krieges am Samstag hatte auch das UN-Kinderhilfswerk Unicef neue Zahlen zur Situation ukrainischer Kinder veröffentlicht. Demnach konnte die Hälfte aller Kinder im Land nicht kontinuierlich in die Schule gehen, wie unter anderem die Nachrichtenagentur AFP berichtet hatte. Stattdessen müssten viele ihre Tage in Schutzbunkern verbringen. Unicef selbst beziffert die Zahl der beschädigten oder zerstörten Bildungseinrichtungen in der Ukraine auf 3800.

Wie es sich in Zeiten des Krieges forscht und lehrt, hat übrigens unsere ukrainische Kollegin Yulia Valova am Beispiel der Universität Charkiw aufgeschrieben. Den Artikel dazu möchten wir Ihnen an dieser Stelle empfehlen – hier geht es zum Text.



Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick: