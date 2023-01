Ukraine-Invasion Tag 328 Scholz führt Gespräche zu Leopard-Lieferungen

Großbritannien hat am Montag ein großes Waffenpaket für die Ukraine angekündigt. 14 Kampfpanzer sind dabei, aber auch neue Artillerie und viel Munition. Bei seiner Rede im Parlament (hier zu sehen) hat der britische Verteidigungsminister Ben Wallace auch an Deutschland appelliert: Kampfpanzer seien per se keine Offensiv- oder Defensivwaffen, es komme darauf an, wie man sie verwende. In der Ukraine würden sie zur Verteidigung eingesetzt.

Es ist eine Einordnung, die auch viele deutsche Experten schon vor Monaten gemacht haben. Kanzler Scholz hat das bisher nicht interessiert. Nun verdichten sich die Zeichen, dass auch Deutschland Kampfpanzer vom Typ Leopard liefern könnte. So berichtete der Nachrichtendienst Bloomberg schon vor Tagen, dass Deutschland sich der Lieferung von Leoparden nicht mehr verschließen würde.

Nun bestätigte der FPD-Politiker Marco Faber im Interview mit dem Tagesspiegel, dass die Vorbereitungen für Lieferungen laufen (Quelle hier). Einzig: Aus dem Kanzleramt und Verteidigungsministerium kommen Dementis, noch.

Denn Olaf Scholz bestätigte gegenüber Bloomberg am Dienstagabend, dass er mit Partnerländern Gespräche zu Panzerlieferungen führe (Quelle hier). Er betonte dabei erneut, dass die Entscheidung nur in Übereinstimmung mit den Partnern getroffen würde. Die gibt es inzwischen allerdings.

Ob Deutschland tatsächlich liefert oder Lieferungen anderer europäischer Länder freigibt, wird Kiew aber wohl erst am Freitag auf der Ukraineunterstützer-Konferenz im Ramstein erfahren.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages:

Russland wird seine Streitkräfte in den nächsten drei Jahren grundlegend reformieren. Das kündigte Verteidigungsminister Sergej Schoigu an. Das Land will bis zu 1,5 Millionen Mann unter Waffen halten. Besonders verstärkt werden die Landstreitkräfte und die Luftwaffe im europäischen Teil Russlands. Mehr dazu hier.

