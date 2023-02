Ukraine-Invasion Tag 363 Wie die Hinterbliebenen von Butscha noch immer leiden

Der Name Butscha ist zu einem Symbol der Grausamkeiten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geworden. Fast ein Jahr nach Beginn der Invasion und neun Monate nach dem Massaker in der Stadt haben sich Reporter des US-Senders CNN dorthin begeben und mit den verbliebenen Anwohnern gesprochen (Quelle hier).

Mit den Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten, so heißt es in dem Bericht, sei unmittelbar nach der Befreiung der Stadt begonnen worden, mancherorts sei fast wieder Normalität eingekehrt. Doch der Schein von außen trüge, so Pater Andriy Halavin, orthodoxer Priester der St.-Andreas-Kirche. „Es gibt nicht eine einzige Familie, nicht eine einzige Person, die all diese Herausforderungen ohne psychische Schäden überstanden hat“, sagte er CNN. Und jeder versuche, auf seine eigene Weise mit der Vergangenheit fertig zu werden.

Tetiana Yeshchenko etwa, 63 Jahre alt, fand Trost im Gebet. Vor dem Krieg sei sie weniger religiös gewesen. Doch als die ersten Schüsse fielen, habe sie angefangen zu beten. Auch nach der Befreiung, als sie in eine Depression verfallen sei, habe sie wieder gebetet. Und heute sei sie der Überzeugung, dass ihr diese Gebete geholfen hätten, das Schlimmste zu überstehen. Inzwischen arbeitet sie an der Seite von Pater Andriy.

Nastia Mykolaietz war mit ihrem Mann direkt zu Kriegsbeginn geflohen, ihre gerade frisch gekaufte Wohnung in Butscha ließen sie zurück. 47 Tage später kehrten sie heim. Die 31-Jährige begann in einer Unicef-Hilfsstelle als Betreuerin zu arbeiten – mit vielen schwer traumatisierten Kindern. Die Kinder spielten am liebsten mit Lego, sagte sie CNN – und bauten etwa Kriegsschiffe. Auf dem Spielplatz wiederum sei das beliebteste Spiel „Luftangriff“: „Sie rennen herum, spielen und schreien ‚Luftangriff, alle in die Schutzräume‘.“

Das Haus von Kostiantyn Momotov wurde während der Besetzung mehrfach getroffen. Als sich die Russen schließlich zurückzogen und der 70-Jährige mit den Aufräumarbeiten begann, fand er Leichenteile in den Trümmern in seinem Garten. Ähnliche Erinnerungen hat Pater Andriy. Er half nach der Befreiung bei der Exhumierung der Massengräber – eines befand sich auf seinem Friedhof.

Und er erinnert daran, dass all die Menschen, die in Butscha starben, für die Einwohner nicht einfach nur Tote seien. „Für uns sind das unsere Verwandten, unsere Freunde, Menschen, die wir kennen“, sagte er CNN – und später: „Wie können wir das jemals vergessen? Wir müssen darüber sprechen. Das ist unser Schmerz.“

