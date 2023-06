Ukraine-Invasion Tag 474 „Die Ukrainer versuchen etwas historisches“

Die ukrainische Gegenoffensive, die seit vergangener Woche läuft, hat erste Erfolge erzielt – es gibt aber auch Rückschläge. Hier ein kurzer Überblick:

Kämpfe in Donezk: Hier konnte die Ukraine in den letzten Tagen die größten Fortschritte machen. Rund zehn Kilometer sind die ukrainischen Truppen von Welyka Nowosilka aus in russisch besetztes Gebiet vorgestoßen. Aktuell sind zwei kleinere Zwillingsstädte umkämpft. Sind die erobert, sind die russischen Hauptdefensivlinien in dieser Gegend nur noch rund zehn Kilometer von der Front entfernt. Ein russischer Gegenstoß, der Entlastung bringen sollte, wurde am Sonntag wohl abgewehrt. Russische Kriegsblogger beschreiben die Situation als ernst.

Auch in Bachmut kommen die ukrainischen Befreier weiter voran. In der Nacht habe es rund 25 Gefechte mit russischen Truppen in der Nähe von Bachmut im Osten gegeben, teilte der ukrainische Generalstab am Montagmorgen mit. Erneut gab es dabei Gebietsgewinne. Wie ein Soldat, der bei Bachmut im Einsatz ist, dem britischen „Economist“ berichtet (Quelle hier), sind die Truppen zuversichtlich, Bachmut in absehbarer Zeit einzuschließen. Schon in einer Woche sollen die Anhöhen um die Stadt erobert sein, was die russischen Truppen in Bachmut in eine prekäre Situation bringt. Von den Anhöhen können sowohl die Stadt als auch die Nachschubrouten unter Feuer genommen werden.

Wo es für die Ukrainer derzeit wohl am schlechtesten läuft, ist im westlichsten Teil der Front, südlich von Saporischschja. Dort hatte Kiew in der Nacht zu Donnerstag auch mit deutschen Leopard-Panzern angegriffen. Laut dem ukrainischen Militär gab es dort erhebliche eigene Verluste an Soldaten und Gerät. Die Bilder von ausgebrannten US-Schützenpanzern und einem havarierten Leopard-Panzer sorgten am Wochenende für Schlagzeilen. Die in dieser Gegend stark ausgebauten russischen Verteidigungsstellungen halten dort also bislang. Zusätzlich macht der Einsatz der russischen Luftwaffe und von Drohnen den Ukrainern zu schaffen.

Zwei Einschätzungen sind zur Beurteilung der Situation aktuell aber wichtig: Die Ukraine hat wohl noch nicht entschieden, wo sie die Hauptkräfte für die Offensive einsetzt. Das berichtet der britische „Economist“ am Sonntag unter Berufung auf ukrainische Militärkreise. Laut dem Ex-Generalleutnant und Ex-Befehlshaber der US-Truppen in Europa, Ben Hodges, wären bei einem entsprechenden Vorstoß zwischen 500 und 750 gepanzerte Fahrzeuge involviert. Anhand von Videos zu urteilen, sind bisher bei den Angriffen jeweils nur rund ein Dutzend gepanzerte Fahrzeuge beteiligt. Bisher sind kleinere Bataillone im Einsatz, keine großen Brigaden.

Und aus militärhistorischer Perspektive: „Die Ukraine versucht mit ihrer Durchbruchsoffensive etwas, das nach dem Zweiten Weltkrieg kaum ein anderes Land außer vielleicht die USA und Israel erfolgreich durchgeführt haben“, schreibt der Kriegsforscher Phillips O’Brien in seinem wöchentlichen Newsletter. Diese zwei Staaten hatten allerdings, gibt er zu bedenken, die Lufthoheit im Kampf. „Was die Ukrainer versuchen, ist extrem schwer.“ Sein Fazit: Bis die ukrainischen Truppen wirklich einen Durchbruch schaffen, könnte es noch längere Zeit dauern.

