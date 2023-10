Ukraine-Invasion Tag 610 Ein Trump-Unterstützer aus Louisiana ist jetzt mitentscheidend für den weiteren Kriegsverlauf

Endlich, das politische Washington ist wieder handlungsfähig, mögen gestern Abend viele Unterstützer der Ukraine gedacht haben. Denn die Republikaner im Repräsentantenhaus wählten den Abgeordneten Mike Johnson aus Louisiana zu ihrem neuen Sprecher. Er ist nach dem Präsidenten und der Vizepräsidentin jetzt der mächtigste US-Politiker. Und er wird künftig beeinflussen, wie stark die USA die Ukraine noch unterstützen können.

Damit entscheidet Johnson auch maßgeblich über den weiteren Kriegsverlauf mit. Wichtig, um seine zentrale Rolle zu verstehen: Ob überhaupt über ein Gesetz oder Finanzierungsprojekte im Repräsentantenhaus abgestimmt wird, entscheidet allein er. Ohne sein „Go“ kann Biden also keines seiner Hilfspakete absegnen lassen.

Wer aber ist der Mann – und was ist von ihm zu erwarten? Johnson ist glühender Trump-Unterstützer und glaubt, dass Biden die Wahl gestohlen hat. In Bezug auf die Ukraine gab er sich zu Kriegsbeginn als entschiedener Unterstützer Kiews. So forderte er im Februar 2022 harte Sanktionen gegen Russland und eine Unterstützung der europäischen Verbündeten gegen Russland. Im April 2022 stimmte er außerdem für ein großes Rüstungspaket für die Ukraine (Quelle hier).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zuletzt votierte er aber gegen zwei Hilfspakete. Er schrieb dazu auf X, vormals Twitter: „Die amerikanischen Steuerzahler haben der Ukraine im letzten Jahr über 100 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern zukommen lassen. Sie verdienen es zu wissen, ob die ukrainische Regierung in Bezug auf die Verwendung dieser enormen Summe von Steuergeldern völlig offen und transparent ist.“

Die jüngsten Bemühungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, stärker und auch öffentlichkeitswirksam gegen Korruption vorzugehen, können als Reaktion auf die Skepsis einiger radikaler Republikaner gegenüber weiteren Ukraine-Hilfen gesehen werden. Ob das reicht, um die Hardliner, zu denen auch Johnson gehört, von weiteren Waffenhilfen zu überzeugen, wird sich sehr bald zeigen. Denn US-Präsident Joe Biden möchte zeitnah ein 100-Milliarden-Dollar-Paket verabschieden, in dem rund 60 Milliarden Dollar für die Ukraine bestimmt sind. Auch das Repräsentantenhaus muss zustimmen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages