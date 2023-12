Ukraine-Invasion Tag 658 Trotz allem – drei Gründe für Optimismus in der Ukraine

es sind die außenpolitisch wichtigsten Tage des Jahres für die Ukraine. Und vielleicht gibt es mehr Grund zur Hoffnung für Kiew als Gründe für Pessimismus.

Starten wir in den USA. Dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf seinem US-Besuch in nur zwei Tagen den politischen Grabenkampf in den USA schlichtet, hat niemand erwartet. Und auf Joe Biden musste er ohnehin keinen Eindruck machen; der US-Präsident steht hinter der Ukraine, das kann man ihm abnehmen.

Wichtiger waren Selenskyjs Besuche bei anderen, vor allem republikanischen Politikern, wie dem Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson. Der versicherte nach dem Treffen mit Selenskyj: „Wir stehen mit Selenskyj gegen Putins brutale Invasion“ (Quelle hier). Und weiter: „Die Amerikaner stehen auf der Seite der Freiheit und sind auf der richtigen Seite in diesem Krieg.“ Das ist weit weg von Donalds Trumps dumpfen Realitätsverdrehungen.

Um weitere Ukraine-Hilfen freizugeben, stellte Johnson zwei Bedingungen, die weder neu sind noch unüberwindbar: Er verlangt von Kiew und dem Weißen Haus eine Strategie und einen Plan, wie die Hilfen eingesetzt werden und, man höre und staune, „wie die Ukraine gewinnen kann“. Dem deutschen Kanzler Olaf Scholz kam noch nicht über die Lippen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen soll. Für Johnson aber noch wichtiger: Er will Maßnahmen und Mittel sehen, die das „katastrophale Problem an unserer eigenen Grenze“ lösen. Er meint damit die illegale Einwanderung. Biden hatte Johnson schon signalisiert, dass er in dem Fall zu Kompromissen, wohl auch schmerzhaften, bereit ist.

Dabei wissen die Republikaner sehr wohl, dass sie Biden mit ihrem Kurs erpressen. Ein republikanisches Senatsmitglied sagte laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ im Hinblick auf die Debatte um die Sicherung der US-Grenze gegenüber Selenskyj: „Du bist nicht der Auslöser dieses Problems, aber es hat Auswirkungen auf dich, es hat Auswirkungen auf die ganze Welt.“

Sprich: Die Republikaner sind nicht so sehr gegen die Ukraine-Hilfen als vielmehr für Maßnahmen an ihrer eigenen Grenze. Die Hilfen sind ein Mittel zum Zweck. Zumindest der „New York Times“-Reporter Julian Barnes, der für Geheimdienste und internationale Sicherheit zuständig ist, glaubt deshalb, dass es eine Einigung gibt und spätestens im Januar oder Februar neue Hilfen fließen.

Grund zwei für Hoffnung in Kiew: Ausgerechnet Olaf Scholz. Nachdem sich die Ampelkoalition auf einen Haushalt geeinigt hat, verwandte er einen beträchtlichen Teil seiner Regierungserklärung, um über die Ukraine zu sprechen. Er warnte davor, dass Putins Kalkül aufgeht. Nämlich, dass der Westen in seiner Unterstützung nachlässt. Wichtig: Scholz sieht das Problem. Und er adressiert es: Die versprochenen Waffenhilfen im Wert von acht Milliarden Euro werden fließen. Falls mehr Geld gebraucht wird, kann das mit einem „Überschreitungsbeschluss“ im Bundestag genehmigt werden (mehr zur Haushaltseinigung lesen Sie von meinem Kollegen Albert Funk hier).

Grund drei für Hoffnung in Kiew: Laut einem Bericht des US-Geheimdienstes, über den der oben angesprochene „New York Times“-Reporter Julian Barnes schreibt (Quelle hier), hat Russland bisher mehr als 300.000 Soldaten in der Ukraine verloren. Das sind 90 Prozent der Soldaten, mit denen Moskau den Krieg begonnen hat. Außerdem sind Zweidrittel der russischen Panzer beschädigt oder zerstört. Die aktuelle russische Offensive in der Ukraine habe das Ziel, den Westen von weiteren Hilfen abzubringen, heißt es in dem Bericht. Ob das gelingt, ist tatsächlich noch offen. Aber: Zu sicher sollte sich Putin seiner Sache auch nicht sein.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick