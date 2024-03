Ukraine-Invasion Tag 749 Russisches Schulbuch soll Schüler zum Eintritt in die Armee ermutigen

Russland sorgt sich offenbar um seinen militärischen Nachwuchs und versucht nun stärker, in die Schulen hineinzuwirken. Wie die BBC berichtet (Quelle hier), gibt es ein neues Schulfach für 15- bis 18-Jährige, das für den Eintritt in die Armee nach der Schulzeit werben soll. Statt des Faches „Grundlagen sicheren Lebens“ soll ab September „Grundlagen der Sicherheit und Verteidigung des Vaterlandes“ unterrichtet werden. Und zwar nicht nur in Russland, sondern auch in den besetzten Gebieten in der Ukraine.

Angeblich sollen ehemalige Soldaten das neue Fach unterrichten, nach einem Umschulungskurs zum Lehrer. Das erste Lehrbuch für das neue Fach trage den Titel: „Die russische Armee zur Verteidigung des Vaterlandes“. Zu den Autoren sollen Personen zählen, die für das russische Verteidigungsministerium und eine Kreml-nahe Zeitung arbeiten. 368 Seiten, gefüllt mit „heldenhaften Leistungen russischer Soldaten“.

Ein Abschnitt des Buches beschäftigt sich offenbar mit einem detaillierten Überblick über die Struktur der russischen Streitkräfte und fordert Menschen ab 18 Jahren zum Militärdienst auf. Das Lehrbuch liste die erforderlichen Dokumente und den Link zum Bewerbungsformular auf. Es würden militärische Vorteile wie kostenlose medizinische Versorgung und Versicherung, ein attraktives Gehalt und drei Mahlzeiten am Tag hervorgehoben.

Falsche Behauptungen gibt es in dem Buch offenbar zuhauf, auch zum aktuellen Krieg: „Es waren die Ukraine und die Nato, die den Krieg beginnen wollten.“ Eine der Illustrationen in dem Lehrbuch trägt die Überschrift: „Manchmal kann der Frieden nur mithilfe von Panzern wiederhergestellt werden.“

