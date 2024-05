Ukraine-Invasion Tag 820 Russland stört bei neuem Vorstoß zunehmend Starlink

Für die ukrainischen Soldaten ist das Satellitennetzwerk Starlink von großer Bedeutung. Sie nutzen es zur Kommunikation und zur Infomationsbeschaffung, aber auch, um internetfähige Drohnen zu steuern. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Berichte über Probleme mit dem Netzwerk.

Nun soll es einem Bericht der „New York Times“ zufolge bei der russischen Offensive in der Region Charkiw in diesem Monat zu einer großflächigen Störung gekommen sein, mutmaßlich durch russische Einmischung. Das US-Medium hat mit ukrainischen Soldaten und Beamten gesprochen. Ihnen zufolge soll Russland elektronische Waffen und ausgefeilte Geräte einsetzen, um Starlink zu beeinträchtigen. Jede Störung in kritischen Momenten benachteilige die bereits überlastete ukrainische Armee noch weiter.

„Wir verlieren den Kampf um die elektronische Kriegsführung“, sagt einer, der auf das Rufzeichen Ajax hört und stellvertretender Kommandeur ist. „Einen Tag vor den Angriffen wurde es einfach abgeschaltet.“

Ein Soldat mit dem Rufzeichen Kartel erzählt, dass er während der ersten Panzerangriffe der russischen Offensive in diesem Monat ohne Essen und Schlafsack in einer Garage war. Sein Team habe begonnen, Drohnenangriffe zu starten, sei durch Verbindungsprobleme mit Starlink aber behindert worden. Die Kommunikation sei so langsam gewesen, dass die Soldaten über Chat-Apps Nachrichten hätten kommunizieren müssen. „In den ersten Stunden war die Frontlinie sehr dynamisch. Der Feind war in Bewegung. Und wir waren auch in Bewegung“, sagte er. „Wir mussten schnell kommunizieren.“

Für Ajax weckt der Verlust des Starlink-Dienstes schlimme Erinnerungen. Als er 2022 nahe der russischen Grenze kämpfte, war seine Einheit zeitweise von Starlink abgeschnitten, was die Videoübertragungen von Drohnen unterbrach, die zur Fernzielerfassung von Artillerie verwendet wurden. Stattdessen setzte die Einheit Soldaten ein, um verdeckt feindliche Stellungen zu beobachten und Angriffe zu leiten. „Es war die alte Art mit Funkgeräten“, sagt er. „Wir mussten sagen: ‚Geh 30 Meter nach links.‘ Es war total seltsam.“

