„Vielleicht sogar am ersten Tag“ Trump will bei Wiederwahl alle Waffenbeschränkungen von Biden aufheben

Der ehemalige Präsident Donald Trump will im Falle seiner Wiederwahl die von Präsident Joe Biden erlassenen Waffenbeschränkungen rückgängig machen. Unter Bidens Präsidentschaft war 2022 eine Waffenrechtsreform beschlossen worden, die ein Minimalkompromiss zwischen Demokraten und Republikanern darstellt.

„Jeder einzelne Angriff von Biden auf Waffenbesitzer und -hersteller wird in meiner allerersten Woche im Amt, vielleicht sogar an meinem ersten Tag, beendet werden“, sagte Trump in einer Rede vor Tausenden von Anhängern am Freitag (Ortszeit) in Harrisburg, Pennsylvania.

Die Veranstaltung wurde von der National Rifle Association (NRA) organisiert.

Tote durch Waffengewalt in den USA Durchschnittlich werden in den USA pro Tag 55 Menschen erschossen, berichteten Medien 2023 unter Berufung auf das Gun Violence Archive.

In keinem anderen Land der Welt gibt es so viele Waffen in Privatbesitz.

Die NRA hatte Trump während des Wahlkampfs 2016 und während seiner gesamten Amtszeit als US-Präsident enthusiastisch unterstützt.

Trump ist Spitzenkandidat der Republikaner im Präsidentschaftswahlkampf 2024 und sieht in den konservativen Waffenbesitzern ein Entscheidungsträger für seine Wiederwahl. (Reuters,Tsp)