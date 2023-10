„Wir wurden vergewaltigt“ Orbán kritisiert EU-Asylreform mit drastischen Worten

Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán hat die EU-Einigung auf die Asylreform gegen die Stimmen Ungarns und Polens in drastischen Worten kritisiert. „Wir wurden vergewaltigt“, sagte Orbán am Freitag am Rande des EU-Gipfels im südspanischen Granada.

„Wenn man vergewaltigt wird – rechtlich gezwungen wird, etwas zu akzeptieren, was man nicht will – wie soll es dann einen Kompromiss und eine Einigung geben?“, fragte Orbán. „Das ist unmöglich.“

Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki hatte die Einigung zuvor als „Diktat aus Brüssel und Berlin“ bezeichnet. Ungarn wie Polen fordern, dass alle Beschlüsse in Migrationsfragen einstimmig auf Ebene der Staats- und Regierungschefs gefällt werden.

Laut EU-Vertrag reicht aber eine qualifizierte Mehrheit aus, also 15 EU-Länder, die für 65 Prozent der europäischen Bevölkerung stehen. Von Diplomaten hieß es, Orbán und Morawiecki könnten deshalb auch die geplante Abschlusserklärung des Gipfels in Granada blockieren.

Ungarn und Polen hatten am Mittwoch in Brüssel als einzige EU-Länder gegen die sogenannte Krisenverordnung gestimmt, die verschärfte Maßnahmen im Fall der Ankunft besonders vieler Migranten in Europa vorsieht.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte die Einigung dagegen erneut „einen großen Erfolg“. Es sei sehr wichtig, die Asylreform mit diesem letzten Baustein nun schnell über die Ziellinie zu bringen. Die EU-Mitgliedstaaten müssen sich mit dem Europaparlament noch auf einen gemeinsamen Gesetzestext einigen. (AFP)