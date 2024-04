Die 100 wichtigsten Köpfe der Berliner Kultur Teil 2: Freiheit und Verantwortung

Was wäre Berlin ohne seine kreativen Köpfe? Bis heute beflügeln sich hier Sub- und Hochkultur auf einzigartige Weise, die Stadt bleibt ein Sehnsuchtsort für Kulturschaffende aus der ganzen Welt. In unserer zehnteiligen Serie wollen wir 100 von ihnen vorstellen: Visionäre, Künstler und Macher, die entscheidend zur kulturellen DNA der Stadt beitragen. Dies ist der zweite Teil.