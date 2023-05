Die TV-Krone geht an die ARD Das Erste versammelt die meisten Royals-Fans

Wie bereits bei anderen royalen Ereignissen versammelten sich die meisten Fans der britischen Monarchie auch bei der Krönung von König Charles III und Königin Camilla am Samstag bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern.

Die ARD, die die Zeremonie in der Westminster Abbey und die Fahrt mit der Kutsche zum Buckingham Palace von 9.30 bis 16 Uhr live übertrug, erreichte damit 4,88 Millionen Zuschauer in Deutschland. Das ergibt einen Marktanteil von 42,6 Prozent, wie die ARD am Sonntag mitteilte. Damit war Live-Übertragung zugleich die meistgesehene Sendung am Samstag.

13 Millionen Zuschauer in der Spitze

Insgesamt waren es nach Angaben der ARD sogar mehr als 13 Millionen Zuschauer, die zumindest kurzzeitig die Übertragung verfolgten. An dem Zeremoniell waren auch jüngere ZuschauerInnen interessiert: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 35,6 Prozent. Vor Ort fing die Leiterin des ARD-Studios London Annette Dittert Stimmen und Stimmung ein. Im Studio beobachteten und kommentierten Moderatorin Julia-Niharika Sen und ARD-Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow die Zeremonie kurzweilig und durchaus kritisch mit Gästen und Insidern.

Am Samstag hatten sich auch die Privatsender RTL und Sat1 bei den Feierlichkeiten in London kräftig ist Zeug gelegt. RTL war am Samstag bereits um 4:50 Uhr mit einer Dokureihe zu den britischen Royals auf Sendung gegangen, um dann um 9 Uhr in die siebenstündige Live-Berichterstattung zu wechseln. Mit Eduard Prinz von Anhalt gehörte sogar ein Cousin von König Charles zu den geladenen Adelsexperten. 1,45 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 13 Uhr) nahmen nach Angaben des Mediendienstes Quotenmeter.de das RTL-Angebot an.

Bei Sat1 stand die Live-Berichterstattung unter der Devise „Das ist die Krönung“. Am Ende kam der Sender auf durchschnittlich 630.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 5,5 Prozent.

Prinz Harry kommt in der Werbepause

Ob in der Zeit zwischen elf und zwölf Uhr, als Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf – gekleidet in britische Uniformen – die Ankunft der Gäste in der Westminster Abbey sehr unterhaltsam kommentierten, höhere Werte erreicht wurden, wird nicht erwähnt. Kleine Panne am Rande: Just in dem Moment, als Prinz Harry allein die Krönungskirche betrat, liefen sowohl bei RTL als auch bei Sat1 Werbeclips.

Das ZDF hatte auf eine Live-Berichterstattung aus London verzichtet. Der Sender konzentrierte sich auf eine Highlight-Zusammenfassung der Ereignisse nebst kundiger Einordnung durch Adelsexpertin Julia Melchior. Die 50-minütige Sondersendung sahen ab 19.25 Uhr 3,15 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 15,3 Prozent entsprach.