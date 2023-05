Krönung von Charles III. im Fernsehen Diese Adelsexperten kommentieren die Zeremonie

Die größten Fans der britischen Monarchie scheint es in Deutschland am Rhein zu geben. Länger als der Kölner Privatsender RTL hat sonst niemand die Krönung von Charles III. am Samstag in London im Programm. Von 4.50 Uhr in der Nacht bis 17 Uhr heißt es durchgehend „God save the King“. Sieben Stunden dauert allein der Livestream. Die ARD kommt ebenso wie Sat1 aber auch auf jeweils 6,5 Live-Stunden.

Bei der Entscheidung, von welchem Sender man sich die beste Einordnung des Events erhoffen kann, hilft ein Blick auf die gebuchten Adelsexperten, die sich dem TV-Marathon stellen.

Adelsexperte Eduard Prinz von Anhalt

Mit Eduard Prinz von Anhalt als Cousin von Charles hat RTL einen Coup gelandet. Das Oberhaupt des Hauses Askanien ist derzeit der Liebling des Boulevards kann sogar über frühe Begegnungen mit Camilla berichten. „Charles ist ganz locker“, verriet der 81-Jährige gerade dem „Stern“.

Eduard Prinz von Anhalt ist Oberhaupt des Hauses Askanien. Als Cousin von Charles ist er direkt verwandt mit dem britischen König. © dpa/Heiko Rebsch

Gräfin Stephanie von Pfuel

Mit Gräfin Stephanie von Pfuel kann sich der Prinz am Samstag die royalen Bälle zuspielen. Zu begrüßen ist zudem, dass neben dem RTL-Adelsexperten Michael Begasse auch Modedesigner Guido Maria Kretschmer den Rahmen der Veranstaltung ausleuchtet.

Leontine Gräfin von Schmettow hat 2019 den Staffelstab der ARD-Adelsexpertin von Rolf Seelmann-Eggebert übernommen. © NDR/Uwe Ernst/ NDR/seelmannfilm/Gisela Kraus

Der TV-Fahrplan Einen ausführlichen Fernseh-Fahrplan zur Krönung von Charles III. haben wir auf Tagesspiegel.de im Ressort Gesellschaft zusammengestellt. Das royale Großereignis wird nicht nur im linearen Fernsehen übertragen, es kann ebenso über das Internet gestreamt werden.

Leontine Gräfin von Schmettow übernimmt ARD-Nachfolge für Rolf Seelmann-Eggebert

Bei den öffentlich-rechtlichen ist diesmal die ARD der deutsche Haus- und Hofsender der britischen Monarchie. Viele Zuschauer werden Rolf Seelmann-Eggebert vermissen, der mehr als 40 Jahre der Experte des britischen Königshauses war – erstmals übrigens 1978 anlässlich des 30. Geburtstages von Charles.

2019 hat Leontine Gräfin von Schmettow seine Nachfolge übernommen. Über die Jahre hatten die beiden Adelsexperten oft zusammengearbeitet, wodurch dieser Wechsel für eine wohltuende Kontinuität steht. Annette Dittert hat sich als London-Korrespondentin der ARD zwar als Fan der verstorbenen Queen geoutet, zur royalen Berichterstattung hält sie indes eine gesunde Distanz.

Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf kommentieren den Einzug der Gäste in die Westminster Abbey. © dpa/Daniel Karmann

Sat1 lässt Joko und Klaas kommentieren

Sat1 geht auch in der Expertenfrage einen etwas anderen Weg – jedenfalls im Rahmenprogramm.

Für die Krönungszeremonie selbst setzt auch dieser Sender auf blaues Blut: Charlotte Gräfin von Oeynhausen und Heinrich Graf von Hannover werden dabei von Zeremonienmeister Major William Hunt unterstützt.

Die Prozession beim Einzug in Westminster Abbey kommentieren hingegen Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt. Sie lösen damit eine Schuld ein, weil sie in der diesjährigen Auftaktfolge von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ verloren hatten. Auf ihre Einordnung des Geschehens kann dennoch man gespannt sein.