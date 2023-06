„Ein ausgefeiltes System“ Was über die Vorwürfe gegen Rammstein bekannt ist

Rammstein, die als weltweit erfolgreichste deutsche Band gilt, steht seit Tagen in der Kritik. Den Anfang machten am 25. Mai Äußerungen der Irin Shelby Lynn auf Twitter und Instagram. Sie berichtete darüber, auf einem Rammstein-Konzert angeblich unter Drogen gesetzt worden zu sein und Verletzungen erlitten zu haben. Es folgten Äußerungen weiterer Frauen.

Am 2. Juni veröffentlichte die „Süddeutsche Zeitung“ dann einen Artikel, der ein „ausgefeiltes System“ beschreibt. Es diene dazu, Rammstein-Frontmann Till Lindemann „gezielt Frauen zuzuführen“. Die Zeitung schreibt, es gehe „um möglichen Machtmissbrauch“ und „mutmaßliche sexuelle Übergriffe“. Für die Recherche hätten „SZ“ und „NDR“ mit zahlreichen Frauen gesprochen. Sie seien Konzertbesucherinnen aus verschiedenen Städten und Ländern.

Der Vorwurf: Frauen würden vor oder während der Konzerte angesprochen und mit Backstage-Armbändern und Alkohol versorgt werden. Manche von ihnen, so schreibt die „SZ“, sollen Lindemann zugeführt worden sein. Teils seien sie auf möglichen Sex mit ihm vorbereitet worden. Zuvor hätten sie Fotobewerbungen bei einer Frau namens Alena M. einreichen sollen und daraufhin Hinweise auf die Kleiderordnung bekommen.

Auf den Backstage-Partys habe es dann viel Alkohol gegeben und es sei Kokain angeboten worden, schreibt die „SZ“ unter Verweis auf Chatnachrichten und Erinnerungsberichte.

Mehrere Berichte von Frauen im Backstage-Bereich von Rammstein

Die „SZ“ beschreibt mehrere Erinnerungsberichte von Frauen, die Zugang zum Backstage-Bereich von Rammstein bekommen hätten. Eine der Geschichten betrifft Cynthia A.. Sie und zwei weitere Frauen hätten von Lindemann auf einem Laptop das kurz zuvor erst veröffentlichte Musikvideo zum Lied „Platz eins“ gezeigt bekommen.

Anschließend habe Lindemann Cynthia A. mit in die Garderobe genommen. „Ich will nicht sagen, dass das eine Vergewaltigung war, weil ich ja zugestimmt habe, aber ich war jetzt auch nicht offensichtlich glücklich darüber, was da passiert. Ich hatte auch ziemlich starke Schmerzen und es muss ihm auch aufgefallen sein, dass es nicht leicht war, mit mir zu schlafen“, wird Cynthia A. in der „SZ“ zitiert.

„Das war alles ziemlich schnell und ziemlich gewaltvoll.“ Sie habe beim Geschlechtsverkehr aber nicht sagen wollen, dass sie Schmerzen gehabt habe, „weil es war eben Till Lindemann“.

Ein anderer bei der „SZ“ geschilderter Fall betrifft Kaya R., die am 22. August 2019 ein Rammstein-Konzert in ihrer Heimatstadt Wien besucht habe. Sie sei von einem Mann namens Joe L. (Anm. d. Red.: ein Musiker, der zur Rammstein-Crew gehört) für die Aftershowparty ausgewählt worden, wo sie mit den Bandmitgliedern, aber ohne Till Lindemann gefeiert und das als „sehr schön“ empfunden habe. Es habe gratis Alkohol gegeben.

Kaya R. sei dann von Alena M. angesprochen worden, ob sie Lindemann treffen wolle, und habe zugestimmt. Später in einem Hotel habe es „viel Alkohol gegeben“. Kaya R.s Erinnerugen seien lückenhaft geworden. Sie wisse nicht, wie sie in ein Hotelzimmer gekommen sei, schreibt die „SZ“, und als sie wieder zu Bewusstsein gekommen sei, sei „Till auf mir drauf“ gewesen, wie sie in der „SZ“ zitiert wird. Lindemann habe sie dann gefragt, ob er aufhören solle. Kaya R. habe nicht gewusst, womit er aufhören wollte.

Auch auf wiederholte Tagesspiegel-Anfrage hat sich das Management von Rammstein bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Brachte den Stein ins Rollen: Der Fall Shelby Lynn

Die „SZ“-Veröffentlichung folgt auf die Schilderungen der Irin Shelby Lynn in den sozialen Netzwerken. Lynn besuchte laut eigener Aussage am 22. Mai das Rammstein-Konzert im litauischen Vilnius. Anschließend berichtete sie auf Twitter in einer sehr detaillierten Beschreibung davon, auf der Veranstaltung wohl gegen ihren Willen unter Drogen gesetzt worden zu sein. Auch weitere Frauen sollen davon betroffen gewesen sein.

Lynn ist laut eigener Aussage von der Rammstein-Crew zu einer Party vor und nach dem Konzert eingeladen worden. Sie berichtet, wie sie zuvor eine Frau namens Alena M. auf Instagram angeschrieben und M. um entsprechenden Zugang gebeten habe. Joe L., habe Lynn und andere Mädchen dann vor dem Konzert gefilmt. L. habe Lynn später in Aussicht gestellt, Till Lindemann zu treffen.

Auf der Pre-Show Party habe es alkoholische Getränke gegeben. Der Sänger Till Lindemann sei kurz bei den Frauen erschienen und habe sie aufgefordert, Tequila zu trinken, was auch passiert sei. Kurz darauf setzte laut eigener Aussage ein starker Rausch bei Lynn ein, der laut eigener Aussage aber nicht vom Alkohol stammte. Die Beschreibung von Lynn legt nahe, dass eine Substanz in den Getränken den Rauschzustand ausgelöst haben könnte.

Laut Lynns Schilderung hat sie Lindemann später in einer Konzertpause in einem kleinen Raum getroffen, in den sie von Joe L. geführt wurde. Der habe ihr zuvor versichert, dass es nicht um Sex gehen würde. Laut Lynn kam es jedoch anders.

Weil die junge Frau in dem Raum keinen Sex mit ihm gewollt habe, habe Lindemann verärgert reagiert, schreibt Lynn. Laut Lynn habe Lindemann geschrien: „Joe hat gesagt, du würdest es machen.“ Danach sei Lindemann sichtlich verärgert durch den Vorhang verschwunden und habe vor dem Raum gewartet.

Doch, wie Lynn klarstellt: „Till hat mich NICHT angefasst. Er hat akzeptiert, dass ich keinen Sex mit ihm haben wollte. Ich habe nie behauptet, dass er mich vergewaltigt hat.“ Lynn verließ den kleinen Raum nach einigen Minuten wohl ungehindert.

Fotos von Verletzungen veröffentlicht – Stellungnahme von Rammstein

Später am Abend übergab sich Lynn nach eigener Aussage und zeigte weitere Vergiftungserscheinungen. Am nächsten Morgen sei sie mit Hämatomen aufgewacht. Lynn veröffentlichte die Fotos der Verletzungen, die sie nach dem Konzert bei sich entdeckt hatte. Wann und wie sie entstanden sein könnten, erklärte Lynn nicht. Lynn veröffentlichte auch Videos von sich an dem Konzertabend und die Chatverläufe mit anderen Frauen, die auf den Partys waren.

In manchen Medien war zuvor Missbrauchsvorwürfen gegen Till Lindemann berichtet worden, doch die hat Lynn laut eigener Aussage gar nicht erhoben.

Die Band erklärte in einer Stellungnahme via Twitter: „Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt.“

Lynn hat ihren Angaben zufolge am Tag nach dem Vorfall mit der litauischen Polizei gesprochen. Sie schreibt, dass sie viele Berichte anderer Frauen kenne, die offenbar ähnliche Erfahrungen mit Rammstein gemacht hätten wie sie. Zurück in Großbritannien wollte sie einen elaborierten Drogentest, der erste in Litauen am Tag nach dem Konzert war negativ ausgefallen.

Frauen werden angeblich gezielt angesprochen

Die von Lynn beschriebene Praxis, Frauen gezielt anzusprechen und für Sex mit Till Lindemann zu rekrutieren, wird nach dem Vorfall auch von anderen Frauen beschrieben, über die unter anderem die österreichische Seite „oe24.at“ berichtet. Dem Bericht nach sei eine Frau, „die sich als Liebes-Recruiterin ausgab“, 2019 an eine Konzertbesucherin herangetreten, die an einer Aftershow-Party teilgenommen haben soll. Wahrscheinlich handelte es sich hierbei um Alena M..

Der Konzertbesucherin soll dann von der „Liebes-Recruiterin“ ein „unmoralisches Angebot“ in Zusammenhang mit Till Lindemann gemacht worden sein. Auch habe man ihr „weißes Pulver“ angeboten, um das Eis zu brechen. Zudem ist bei „oe24.at“ von einem Auswahlverfahren die Rede: Lindemann bekomme von der „Liebes-Recruiterin“ per WhatsApp Steckbriefe von Frauen mit Foto und Informationen zum Alter zugeschickt. Auch diese Angaben sind nicht zu verifizieren.

Auch zu diesem Fall hat sich das Rammstein-Management auf Tagesspiegel-Anfrage nicht geäußert.

Die bekannte Youtuberin Kayla Shyx hat unterdessen angekündigt, zu erzählen, wie sie sich „um ein Haar aus einer sehr gefährlichen Situation gekriegt“ habe. Das schrieb sie auf Instagram. Auch Shyx sei auf einem Rammstein-Konzert „auf die afterparty rekrutiert“ worden. „Ich werde euch erzählen was mir passiert ist und was für eine kranke, systematische, pedofile (sic) sexual Straftäter Mafia“ hinter Rammstein stecke, behauptete sie. „Es sind hunderte Mädchen betroffen“, schrieb Shyx zudem.

Sophia Thomalla verteidigt Till Lindemann

Schauspielerin Sophia Thomalla, die mit Lindemann liiert war, verteidigte den Rammstein-Frontsänger derweil in der „Bild“-Zeitung.

„Diesen ,Vorfall’ in Vilnius hat es nie gegeben! Das ist frei erfunden von einer Person, die sich auf dem Rücken eines Rockstars für 5 Minuten Fame verschaffen möchte“, erklärt Thomalla. Auch auf Twitter unterstellen viele User, dass Lynn nicht die Wahrheit sage. Allerdings gibt es in den sozialen Netzwerken auch zahlreiche Solidaritäsbekundungen mit Lynn und Berichte über die Erlebnisse in der sogenannten Reihe 0, wo sich die Frauen für die Partys bei den Konzerten befinden. Auch Lynn postete ein Video von sich in der Reihe 0.

Schauspielerin Nora Tschirner wies in einer Story auf ihrem Instagram-Account darauf hin, welche Gefahren darin liegen, Opfer als aufmerksamkeitsheischend darzustellen. Tschirner bezeichnete das als „heftige Form psychischer Gewalt, die zur Retraumatisierung und Einschüchterung von weiteren Geschädigten beiträgt.“