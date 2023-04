Ex-Bundeskanzlerin als Gast Angela Merkel beim Lesefest „Leipzig liest“

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am 29. April beim Lesefest im Rahmen der Leipziger Buchmesse zu Gast. Im Mittelpunkt stehe das im Aufbau Verlag erschienene Buch „Was also ist mein Land?“ mit drei Reden Merkels, teilte das Leipziger Schauspielhaus als Veranstalter am Dienstag mit. Die frühere Bundeskanzlerin werde mit dem Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, Giovanni di Lorenzo, zu „herausfordernden Fragen der Gegenwart“ ins Gespräch kommen.

Im Mittelpunkt der drei Reden stehen demnach die spezifisch deutsche Verantwortung, die Erfahrung der Wiedervereinigung und der Umgang mit Migration. Sie erschienen 2021 zusammen mit weiteren Texten über die deutsche Verantwortung.

Merkel war von 2005 bis 2021 deutsche Bundeskanzlerin. Di Lorenzo ist auch Mitherausgeber des „Berliner Tagesspiegels“ und Gastgeber der Talkshow „3nach9“ bei Radio Bremen.

Die Leipziger Buchmesse findet vom 27. bis 30. April statt. Das Lesefest „Leipzig liest“ bietet mehr als 2.400 Veranstaltungen über die Stadt verteilt. Merkel und di Lorenzo werden im Leipziger Schauspielhaus zu Gast sein. (epd)

