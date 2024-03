Grimme Preise 2024 Streaming Ja, Privat-TV Nein

Die Jurys des 60. Grimme-Preises haben entschieden. Insgesamt vierzehn Grimme-Preise sowie drei Sonderpreise werden am 26. April 2024 im Marler Theater zum Jubiläumspreisjahr vergeben.

Die Grimme-Preise sind die wichtigste Auszeichnung für TV-Produktionen in Deutschland. Das Besondere in diesem Jahr: Die Privatsender gehen diesmal leer aus. Das ist in den vergangenen 20 Jahren nur 2011 und 2015 passiert.

Dafür bekommt Disney+ mit „Sam – ein Sachse“ eine der begehrten Auszeichnungen. Laut Jury „die erste große afrodeutsche Serie, die schon so lange überfällig war“.

Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr. In der Kategorie Information und Kultur beschäftigen sich viele Preisträger mit Themen zu Krieg und Terror. Eine ausführliche Auswertung der diesjährigen Preisvergabe folgt in Kürze.

Der Grimme-Preis wird in vier Kategorien vergeben. Des Weiteren gibt es drei Sonderpreise. Insgesamt werden 17 Produktionen und Leistungen ausgezeichnet - 64 davon waren nominiert worden. Die Preisverleihung findet am 26. April in Marl statt. Die Auszeichnung wird seit 1964 jährlich verliehen. Preisstifter ist der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV). (mit dpa)