Katzen, QAnon und Chaosliebe Die besten und schlechtesten Filmstarts der Woche

Süßes Kätzchen, oder? Weit gefehlt! Das Vieh kann in „The Marvels“ Augenlichter nehmen. Das Licht auf der Leinwand aber nicht und das hat sich unsere Kulturredaktion mit Begeisterung angeschaut. Ob „The Marvels“ was taugt und was nebenan im Saal so läuft, lesen Sie hier.