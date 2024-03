Keine Zeit für Flitterwochen Kommissar Dupin und der tote Winzer

Weingutsbesitzer im Muscadet müsste man sein. Im neuen „Kommissar Dupin“ mit Pasquale Aleardi in der Hauptrolle residieren die beiden Winzer, die die Zuschauer kennenlernen, in prunkvollen Schlössern. Dass es doch nicht so erstrebenswert ist, ein Weingut mitsamt Chateau sein eigen zu nennen, hat in „Bretonischer Ruhm“ (ARD, 28. März, 20:15 Uhr, ab 26. März in der ARD-Mediathek) damit zu tun, dass einer der beiden Weingutsbesitzer ermordet wird und der andere ein arroganter Unsympath ist.