„Polizeiruf 110“ des RBB Tödliche Schweinerei

In der Mordkommission am deutsch-polnischen Grenzort Swiecko herrscht reges Kommen und Gehen. Nach dem Ausscheiden von Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) übernahm zunächst Vincent Ross (André Kaczmarczyk) die Hauptrolle im „Polizeiruf 110“ des RBB. Doch weil sich Ross in einer Fortbildung befindet, müssen die beiden Neuen im Team – Alexandra Luschke (Gisa Flake) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder) – den Tod von Leon Herne (Kai Dannowski) allein untersuchen. Fest steht im „Polizeiruf 110: Schweine“ (ARD, 24.3. um 20.15 Uhr) anfangs nur, dass es sich nicht um einen Jagdunfall, sondern um Mord handelt.