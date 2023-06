Kolumne „Berliner Trüffel“ (26) Einfach mal im Biergarten rumliegen

Was haben die beiden wohl schon alles gesehen? Tausende von Thüringer Bratwürsten im Brötchen schwebten an ihnen vorbei, Bierkrüge, Halbe hell und dunkel, Brezeln. Dabei sind der Mann und die Frau, die mitten im Prater Biergarten unter Kastanien und Linden liegen, doch eigentlich mit sich selbst beschäftigt.

Das „liegende Paar“ von Sabina Grzimek, Tochter des Bildhauers Waldemar Grzimek, wirkt an dieser Prenzlauer Berger Stätte des gepflegten Feierabendrausches doch etwas überraschend. Die Gäste wuseln herum oder sitzen auf den Bänken. Nur die beiden Bronzefiguren liegen und dann auch noch nackt.

Er, aufgestützt, den Blick irgendwo in Richtung Praterwirtshaus gerichtet. Sie, in Rückenlage, die Hände liebevoll auf dem Bauch platziert. Ihr Kopf mit exzentrischem Haarschopf schwebt in der Luft, eigentlich schweben sie beide, wahrscheinlich waren sie mal als Brunnenfiguren gedacht.

Die Liegenden sorgen für Ruhe im Trubel. Die Liebe schwebt über ihren Köpfen, vermengt sich mit dem Duft der Bäume und dem Bierdunst, der über dem traulichen Rund wabert. Etwas unausgegoren komponiert ist das Duo, aber die Oberflächen schön dynamisch, stellenweise abstrakt. Ganz ähnlich wie bei Sabina Grzimeks „Stehender und liegender Gruppe“ am Lützowplatz in Tiergarten. Ihr Markenzeichen.