Von der Jesus-Figur bis zur Bordell-Reklame SWR löst Fundus auf

Kurt Sagatz findet es bedenklich, wenn es immer weniger Schutzräume von der um sich greifenden Digitalisierung gibt.

Seit 2016 läuft im ZDF die Doku-Reihe „Das war dann mal weg“. Bestaunt werden darin unter anderem einst wegweisende technische Erfindungen wie der Fernschreiber oder das Fax-Gerät. Über viele Jahre waren sie so selbstverständlich wie der Fuchsschwanz am Manta, die Klementine-Werbung im Fernsehen oder die Lava-Lampe oder der Tankwart.

Auch in der ARD heißt es nun: Das war dann mal weg. Der Südwestrundfunk trennt sich vom Großteil seiner Requisiten. Jahrzehntelang dienten die darin gelagerten Jesus-Figuren, Stoffelche, Särge, Briefkästen und Bordell-Leuchtreklamen dazu, die SWR-Produktionen möglichst authentisch wirken zu lassen. Längst übernimmt der Computer immer öfter und vor allem viel preiswerter diese Aufgabe. CGI – Computer Generated Images ist das Zauberwort.

Zu verkaufen: Der Requisitenfundus des SWR in Baden-Baden. © dpa/Uli Deck

Die nächste Stufe dieser Entwicklung wird mit dem verstärkten Einsatz von KI-Technik gerade gezündet. Noch braucht es extrem gut ausgebildete Grafiker und Entwickler, um die Fantasiewelten für Film und Fernsehen zu produzieren. Demnächst sampelt ein Bot die Kulissen und bestückt sie mit den passenden Requisiten. So verwundert es nicht, dass der SWR keinen privaten Betreiber für seinen Fundus finden konnte. Bei der Veräußerung der Immobilie in Baden-Baden dürfte der Sender weniger Schwierigkeiten haben.

In den USA hat Disney-Chef Bob Iger bereits darüber spekuliert, ob nicht das Fernsehen selbst in absehbarer Zeit obsolet sein könnte. Der Widerspruch folgte prompt, doch der Abbau von zehn Prozent der Jobs bei ProSiebenSat1 in Deutschland verdeutlicht, dass auch für das private Fernsehen die Jahre sprudelnder Werbeerlöste erst einmal vorbei sind.

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss hingegen nicht um seine Existenz bangen. Der staatsferne Rundfunk genießt in Deutschland Verfassungsrang. Doch nicht nur beim Fundus – der verbleibende Teil des SWR wird im Funkhaus Baden-Baden gelagert – wird es auch dort immer häufiger heißen: Das war dann mal weg.