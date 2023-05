ZDF-Krimi „Ostfriesenfeuer“ Flitterwochen mit Hindernissen

Die Freude von Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen und ihrem Kollegen Frank Weller nach ihrer Hochzeit mit anschließender Feier am Strand, an dem an diesem Abend ein Martinsfeuer in den Himmel loderte, währte nur kurz. Am Morgen danach werden in der Asche des „Ostfriesenfeuer“ – so der Titel des achten „Ostfrieslandkrimis“ (ZDF-Mediathek ab 20.5., im ZDF am 27.5. um 20.15 Uhr) – die verkohlten Überreste einer Leiche gefunden. Amtsleiter Ubbo Heide (Kai Maertens) bleibt nichts anderes übrig, als den beiden die Flitterwochen vorerst zu streichen.

Mit dem „Just married“-Hinweis auf dem Heck ihres Autos und Blumen auf der Kühlerhaube machen sie sich erneut zum Strand auf, der nun zum Fundort eines Verbrechens geworden ist. Denn ihrem sehr speziellen Kollegen Rupert (Barnaby Metschurat) würde niemand die alleinige Verantwortung für einen so spektakulären Fall übertragen. Was sich erst recht als richtige Entscheidung erweist, als es zu weiteren Morden kommt.

Klaus-Peter Wolf Um Nachschub für die „Ostfrieslandkrimis“ muss sich das ZDF keine Sorgen machen. Romanautor Klaus-Peter Wolf, der in Gelsenkirchen geboren wurde und seit 2003 in der ostfriesischen Stadt Norden lebt, hat bislang 17 Romane mit Hauptfigur Ann Kathrin Klaasen veröffentlicht. In diesem Jahr ist „Ostfriesengier“ erschienen. Zudem könnte das ZDF auf die Auskopplung „Rupert undercover“ zurückgreifen. Dem schrägen Polizistenvogel hat Wolf bereits drei Romane gewidmet.

Die „Ostfrieslandkrimis“ um Kommissarin Klaasen, die ihre Fälle nicht nur mit den üblichen kriminalistischen Mitteln löst, sondern über ihre Visionen ein Gespür für die Motive hinter den Fällen entwickelt, basieren auf den Romanen von Klaus-Peter Wolf. Picco von Groote ist bereits die dritte Darstellerin der Hauptfigur. Sie hat die Rolle nach Christiane Paul und Julia Jentsch in der vorherigen Folge „Ostfriesenmoor“ übernommen. Christian Erdmann als ihr Kollege und nun Ehemann Frank Weller ist hingegen seit dem Start der Reihe im Jahr 2017 dabei.

Nachdem Klaasen und Weller herausfinden, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Cafébetreiber Christoph Willbrandt (Thomas Ziesch) handelt, deutet sich schnell eine Verbindung zum Tod seiner Tochter Ines (Paulina Pollmann) an, die an einem Cocktail aus Alkohol und Drogen starb. Regisseur Marcus O. Rosenmüller hat „Ostfriesenfeuer“ nach einem Drehbuch von Marija Erceg routiniert umgesetzt. Kein absoluter Höhepunkt der Krimi-Geschichte, aber solide Fernsehunterhaltung mit einem sympathischen Ermittlerteam allemal.