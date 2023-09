Liga der Berliner Wohlfahrtsverbände Warnungen wegen Kürzungen bei Obdachlosenhilfe

Die Liga der Berliner Wohlfahrtsverbände warnt vor Kürzungen des Senats bei der Gesundheitsversorgung Obdach- und Wohnungsloser. Laut dem Haushaltsentwurf für den Bereich Gesundheit seien massive, finanzielle Einschnitte bei der medizinischen und palliativen Versorgung obdach- und wohnungsloser Menschen geplant, kritisierten die Wohlfahrtsverbände am Donnerstag in Berlin.

Nach Angaben von Diakonie-Vorständin Andrea U. Asch sind in der Gesundheitsversorgung Wohnungsloser für 2024 und 2025 Einsparungen von 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Deren Hintergrund erschließe sich nicht und sei auch inhaltlich-fachlich nicht nachvollziehbar, so Asch.

Von den Kürzungen betroffen seien insbesondere die Krankenwohnung, die Ambulanz, die Arztpraxen für obdachlose Menschen am Stralauer Platz und in der Weitlingstraße und das Wohnheim Nostizstraße für obdachlose Männer. „Die bestehenden Angebote sind damit nicht nur in der Aufrechterhaltung des bisherigen Leistungsspektrums, sondern teilweise auch in ihrer Existenz bedroht“, warnen die Verbände.

Auch seien in den eingestellten Mitteln für die Clearingstelle für nicht-krankenversicherte Menschen notwendige Haushaltsaufstockungen nicht mit einkalkuliert. In Zukunft würden aber mehr Menschen auf die Kostenübernahmen angewiesen sein. Über die bei der Berliner Stadtmission angesiedelte Clearingstelle erhalten Menschen ohne Krankenversicherung medizinische Leistungen.

Zur Liga gehören die AWO Berlin, die Berliner Caritas und Diakonie, der Paritätische Landesverband, der DRK Landesverband und die Jüdische Gemeinde zu Berlin. (epd)