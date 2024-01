Abspaltung von CDU und CSU Werteunion von Maaßen beschließt Gründung einer Partei

Bei einer Mitgliederversammlung am Samstag in Erfurt hat der erzkonservative Verein Werteunion um Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen beschlossen, eine eigene Partei zu gründen. Dies teilte die Werteunion auf dem Portal X mit.

Die Werteunion ist keine Parteigliederung von CDU oder CSU, hat aber lange deren Nähe gesucht. Sie war 2017 gegründet worden und verstand sich dabei als Sammelbecken für CDU- und CSU-Mitglieder, denen der Kurs der damaligen CDU-Chefin Angela Merkel zu wenig konservativ war. Maaßen ist der Vorsitzende der Werteunion.

Die Mitgliederversammlung in Erfurt erfolgte unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Weil Vereine im Gegensatz zu Parteien geheim tagen dürfen, konnte Maaßen die Medien aussperren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die „Bild“ zitierte einen Sprecher: „Mitgliederversammlungen der Werteunion finden seit jeher unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, damit sich die Mitglieder frei äußern können.“ Eine geplante Pressekonferenz am Tagungsort war zwei Tage vor der Veranstaltung abgesagt worden.

Gegen Maaßen läuft ein CDU-Ausschlussverfahren

In seiner Grundsatzrede vor den bundesweit angereisten Mitgliedern erklärte Maaßen der Zeitung zufolge, auch unter Unionsfraktionschef Friedrich Merz habe sich der Rutsch der CDU in das links-grüne Lager fortgesetzt. „Wir sind Union 1.0“, sagte er demnach.

Gegen Maaßen läuft ein CDU-Ausschlussverfahren. Die CDU-Führung wirft ihm unter anderem eine „Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen“ vor. Maaßen dürfte nun wie angekündigt aus der CDU austreten, um das seit einem Jahr laufende Verfahren zu beenden.

CDU-Chef Merz hatte bereits angekündigt, dass die CDU die Brücken zur Werteunion abbrechen will. Er wies darauf hin, dass die bislang dort sehr verbreitete gleichzeitige Mitgliedschaft in der CDU dann nach geltenden Regeln nicht mehr möglich sei.

Komme es nicht zur Parteigründung, werde er einen Unvereinbarkeitsbeschluss zur Werteunion beantragen, sagte Merz vor etwa einer Woche weiter. Damit könnten CDU-Mitglieder auch in diesem Fall nicht länger Mitglied der Werteunion sein.

Nach Wagenknecht zweite Parteineugründung 2024

Die Ankündigung der Parteigründung hatte der konservativen Werteunion nach eigenen Angaben bereits Zulauf verschafft. Die Mitgliederzahl bewege sich von mehr als 4000 in Richtung 6000, sagte der Vize-Bundesvorsitzende Hans Pistner vor der Mitgliederversammlung.

In der Spitze habe es nach der Ankündigung Maaßens, dass eine Parteigründung vorbereitet werde, etwa 700 Anträge an einem Tag gegeben. Jeder Antrag werde genau geprüft. „Wir wollen nicht überrannt werden, schon gar nicht von Extremisten“, so Pistner.

Die Partei ist die zweite prominente Neugründung 2024. Anfang des Jahres hatte sich bereits das Bündnis Sahra Wagenknecht der ehemaligen Linke-Politikerin als Partei gegründet.

Zwei Mitglieder der Werteunion waren nach Recherchen des Netzwerks Correctiv bei dem Treffen mit Rechtsextremen im November in Potsdam dabei, wo es um Pläne für eine massenweise Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund und auch deren Unterstützerinnen und Unterstützer ging. (lem)