Altkanzlerin besucht Bad Münstereifel Merkel löst Versprechen nach „Jahrhundert-Hochwasser“ ein

Überraschung für die Bürgerinnen und Bürger von Bad Münstereifel – der Ort im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen war 2021 mit am schwersten von der „Jahrhundert-Flut“ getroffen worden: Nun kam am Dienstag die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Besuch.

Offiziell angekündigt hatte sie ihre Visite am Dienstag nicht. Entsprechend reagierten Zaungäste auf der Straße, als der prominente Besuch etwa den Laden „Frauenzimmer – Schöne Hände und Tüdelü“ betrat.

Merkel machte sie sich in Begleitung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) ein Bild vom Wiederaufbau. Die 68-Jährige traf Bürger, besuchte Geschäfte und informierte sich im Rathaus über die Fortschritte der Instandsetzung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich vor zwei Jahren angesichts der Zerstörungen in Bad Münstereifel erschüttert gezeigt. © picture alliance/dpa/AFP Pool

Als damalige Bundeskanzlerin war Merkel im Juli 2021 in den verwüsteten Ort gereist und hatte versprochen, wiederzukommen – auch wenn sie dann nicht mehr im Amt sei.

Wir werden Sie nicht nach Kurzem vergessen, sondern wir werden uns immer wieder ein Bild darüber machen, wie es mit dem Wiederaufbau steht. Angela Merkel, ehemalige Bundeskanzlerin (CDU) im Juli 2021 in Bad Münstereifel

Vor zwei Jahren hatte Merkel sich angesichts der Zerstörungen erschüttert gezeigt. Viele der insgesamt 49 allein in NRW durch die Katastrophe ums Leben gekommenen Menschen waren in Bad Münstereifel gestorben. In Rheinland-Pfalz waren mindestens 135 Menschen ums Leben gekommen. Die materiellen Schäden lagen im zweistelligen Milliardenbereich.

Die Kanzlerin hatte den kommunalen Spitzen damals zugesagt: „Wir werden Sie nicht nach Kurzem vergessen, sondern wir werden uns immer wieder ein Bild darüber machen, wie es mit dem Wiederaufbau steht.“ Es sei sehr klar, „dass wir hier einen sehr langen Atem brauchen werden“.

2021 war Merkel vom damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet begleitet worden. Der CDU-Politiker hatte bei einem anderen Termin im Flutgebiet mit seinem Lachen während einer Rede des Bundespräsidenten bundesweit für Empörung gesorgt.

Am Dienstagnachmittag wurde Merkel im gut 60 Kilometer entfernten Köln erwartet. Dort sollte sie mit der höchsten Auszeichnung des Landes, dem Staatspreis NRW, geehrt werden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst verteidigte die Verleihung gegen Kritik.

„Das ist keine Heiligsprechung“, sagte Wüst am Dienstag im Deutschlandfunk. Merkel habe Deutschland durch zahlreiche Krisen gebracht. „In all diesen Krisen gibt es Situationen, wo die allerschönste, die beste, die paradiesischste Lösung nicht zu finden ist“, sagte der CDU-Politiker. Vielmehr müsse man in der praktischen Politik oft unter Druck entscheiden.

Ausdrücklich verteidigte Wüst Merkels Entscheidung von 2015, Tausende Migranten, die von Ungarn her unterwegs waren, nach Deutschland zu lassen. Es sei richtig gewesen zu vermeiden, dass an innereuropäischen Grenzen Gewalt angewendet werde.

Der Staatspreis für Merkel sei eine „Anerkennung von Führung und Verantwortung in enorm schwierigen Zeiten“, sagte Wüst. Außerdem sei Merkel „gar nicht darauf aus, dass man ihr nur Honig um den Bart schmiert“. Sie selbst beanspruche ja gar nicht, „dass man da alles nur aufpoliert“. Im April war Merkel bereits mit der höchstmöglichen Stufe des Bundesverdienstkreuzes ausgezeichnet worden. (dpa)